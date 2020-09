Tommy står bak Trondheims nyeste tilbud på treningsfronten

I samarbeid med 3T har han nå åpnet Crossfit Moholt.

- Det finnes både større og mindre senter enn dette, men her har vi det aller meste. Vi har hatt fokus på å ha et stort område med mye plass. Det er kjekt med god plass når man skal trene crossfit. I tillegg skjønte vi at koronasituasjonen kom til å vare lenge – da var det ugunstig med et trangt og lite lokale, forklarer Moen Tharaldsen.

Fin oppstart

Han har jobbet i 3T siden 2011, og er utdannet personlig trener. I 2016 tok han et kurs for å bli sertifisert crossfit-coach.

- Helt siden jeg begynte å trene crossfit i 2015, har jeg jobba mot å få åpnet et nytt senter i byen. Det beste med å jobbe i treningsbransjen er at du får jobbe med din egen hobby, i tillegg til at du får være med å bidra til en god folkehelse. Sistnevnte er grunnlaget for at jeg vil holde på med dette, forklarer han.

21. august åpnet Crossfit Moholt. Oppstarten har vært fin ifølge Moen Tharaldsen.

- Vi har kommet godt i gang med treningene og fått et godt antall med medlemmer. Vi merker allerede at det er et veldig bra miljø her.

- For alle

Et bra miljø er noe av det som kjennetegner crossfit, mener Moen Taraldsen. Det finnes fra før av to "crossfit boxer" - altså crossfit-senter i Trondheim – Crossfit Trondheim og Crossfit Maxpuls.

- Det er jo selvfølgelig konkurrenter, men i crossfit strekker miljøene seg gjerne utover egen box. «Crossfit Community» er et begrep som brukes mye. Det er et unikt miljø, hvor alle backer hverandre, er positive og inkluderende.

Mange har nok spurt seg selv om crossfit er noe for dem – etter å ha sett sterke kvinner og menn på Instagram eller TV. Treninga er for alle, skal vi tro Moen Taraldsen.

- Det er kanskje enkelt for meg å si som har trent crossfit i noen år og som er i relativt god form, men det er for alle. De som ikke tør å komme inn døra er kanskje de som har sett dette på TV. Der er det turning og løft av tunge vekter , og det er lett å tenke at man ikke får til akkurat det, sier Moen Taraldsen.

De yngste han har hørt om som driver med crossfit er tre år, mens de eldste er over 90.

- Det er viktig å skille mellom vanlige folk og elite – akkurat som i andre idretter. De fleste som kjøper seg ski har ingen ambisjoner om å konkurrere på høyt nivå i langrenn. Det har heller ikke de fleste som driver med crossfit. Man må skille mellom idretten og treningsformen, legger han til og smiler.