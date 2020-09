- Folk kommer på døra og sier takk for en halvdød plante. Det er sykt

Hun har alltid vært over snittet interessert i naturen, planter og dyr. En eller annen plante har alltid prydet vinduskarmen, men kollektivlivet gjorde det vanskelig å holde på med hobbyen på et høyere nivå. For fem år siden flyttet hun imidlertid sammen med samboeren.

– Da fikk jeg min egen plass og kunne gjøre hva jeg ville. Jeg har vel vært «crazy plant lady» i rundt tre år nå, sier Kleveland og ler.

Starta gruppe

Med plantehotell i kjelleren og rundt 100 vekster i stua kan hun kanskje med rette kalle seg nettopp det. For et år siden opprettet 28-åringen Facebook-gruppa «Plantefolk Trondheim».

– I starten tenkte jeg at ingen ville være med, men det har jo eksplodert helt. Nylig gjorde samboeren min meg oppmerksom på at nesten én prosent av Trondheims befolkning er med i gruppa. Det er jo morsomt, sier hun.

I gruppa for det lokale plantemiljøet deler medlemmene råd og tips. Gruppa brukes også til å etterlyse spesifikke planter, bytting og salg.

– Det er skikkelig gøy at folk har blitt så glad i planter. Fra tid til annen gir jeg bort planter i gruppa som ikke har det så bra hjemme hos meg. Da kommer det alltid folk på døra og sier takk for en halvdød plante. Det er sykt hvor mye planter engasjerer.

Disse fem trønderske interiørkontoene vil hjemmet ditt elske Skal du pusse opp hjemme? Da bør du sjekke ut disse fem fine og inspirerende Instagram-kontoene.

Stigende interesse

For et par år siden merket daglig leder ved Plantasjen Moum, Unn Tove Lyngvær, en endring i hvordan kundene forholdt seg til planter.

– Den generelle interessen ble rett og slett større. Folk er oppdaterte på hva de ønsker, og når de kommer til butikken har de allerede satt seg inn i hva de er ute etter. Vi merker at planter har blitt veldig trendy, sier Lyngvær.

Siden mars og koronaperioden har det tatt seg ytterligere opp.

– Det er jo naturlig når alle skal tilbringe mer tid hjemme. Spesielt matnyttige planter har blitt utrolig trendy, legger hun til.

Gamle planter

Daglig leder ved Mester Grønn i Midtbyen, Mona Føll, sier at det ikke bare er etablerte som viser ny interesse for planter, men også mange studenter.

I løpet av sommeren har de doblet varegruppa, og siden i fjor sommer har de økt omsetningen med 12 prosent.

– Mange er fascinert av bladverk, og planter som mamma hadde da jeg var liten er tilbake i vinden, sier Føll.

Fascinasjonen for planter som var trendy for mange år siden, kan daglig leder ved Blomstertorget, Tove Skånøy, bekrefte.

– De plantene som var trendy da jeg starta å jobbe med blomster da jeg var 15 år, er nå tilbake. Vi merker spesielt at interessen har økt hos ungdommer, studenter og unge voksne. Vi hadde tidenes omsetning i juli i år.

Siv Elin (24) fra Trondheim har bodd i bil i snart to år: - Jeg elsker det Siv Elin Sletvold har kajakk på taket og sykkelstativ på baksiden av hjemmet sitt. - Jeg har aldri kjent på en større frihetsfølelse, sier hun.

Startet auksjonsgruppe

I august i fjor startet Tonje Fiskaa Håvak Facebook-gruppa «Grønne planter – auksjoner». I skrivende stund har gruppa over 5000 medlemmer.

– Det eksploderte i vår og i sommer. Tanken bak var å ha et åpent forum hvor folk kunne selge og bytte planter, forklarer Håvak, som ikke bare ser på medlemsantallet at planter har blitt veldig populært.

– Det har kommet mange nye plantekontoer på Instagram. Livet har snudd seg på hodet for mange den siste tiden, og flere har fått mer tid. Planter har blitt en naturlig og fin hobby for mange. Det synes jeg er veldig gøy, sier hun.

Håvik har selv rundt 100 planter.

Stiklingsdiskusjoner

Til tross for planteengasjement i Facebook-grupper og kjøpeglede i butikkene, har plantetrenden også skapt besvær. Å selge/bytte planter og stiklinger, en bit av plantestengelen som kan pottes om til en ny plante, har blitt veldig populært. Men det har også ført til mye diskusjoner i ulike grupper. Særlig én plante har bidratt til mye uenigheter – nemlig Monstera Variegata.

Med sine hvite områder på bladene har planten blitt svært populær og er relativt sjelden. Mens noen mener at stiklinger alltid skal være gratis, mener andre at man ikke skal betale mer enn 10 prosent av plantens originalverdi. Andre igjen mener at selgerne prøver å lure nybegynnere, og noen hevder at prisen bør være såpass høy fordi planten er så populær.

– Det er mange gode argumenter fra flere sider. Denne planten får man ikke kjøpt i butikk overalt. Dermed blir prisen deretter, mener Håvak.

Vil ha god stemning

I hennes Facebook-gruppe jobber de nå med egne grupperegler.

– En av de største utfordringene er at mange nybegynnere ikke vet hva de betaler for. Vi har derfor planer om å utarbeide et lite lovverk for gruppa slik at vi kan sikre kvalitet, sier Håvak.

Hun har sett at Monstera Variegata-stiklinger har blitt solgt for opp mot 1500 kroner. En stikling av en annen variant av planten, et godt eksemplar, ble solgt for opp mot 4000 kroner nylig.

Kleveland har bitt seg merke i at stiklingsdiskusjoner skaper dårlig stemning i enkelte grupper.

– Jeg prøver å spre planteglede i gruppa vår. Det er mye dårlig stemning i andre plantegrupper på Facebook, men det er viktig at folk er hyggelige, sier hun.

Også Håvak ønsker å spre planteglede. Nylig arrangerte hun derfor «Hemmelig plantevenn» i Trøndelag via sin egen Instagram-konto. Her ble de som meldte seg på satt sammen i par som skulle gi hverandre en pakke med ulike plantetyper.

– Jeg trodde det skulle melde seg på ti stykker, men vi ble 35 til slutt. Det var veldig koselig, sier Håvak og smiler.