Simen utvider bedriften sin og åpner ny butikk i Trondheim

Det sier Simen Wågen, som er eier av og har drevet Simens Isbar de siste seks årene.

– Hittil i 2020 har vi solgt for 150 000 kroner mer enn tidligere år. Vi har satt årsrekord. Suksessen kommer av at vi er et team med knallfokus, fortsetter han.

Godt synlig

Denne uka signerte han en kontrakt, og lokalene i Innherredsveien 49 tas over av Simens Isbar 1. november.

– Enten så krampejobber vi og blir ferdige til 1. november slik at vi kan være med på litt julekos, eller så åpner vi i januar. Vi har ikke noe hastverk, men gleder oss til at alt blir knallrosa, sier Wågen og ler.

Til nå er det Trondheim Sykkelservice, som skal flytte, som har holdt til i lokalene. Hvorfor valget falt på akkurat dem, er Wågen klar på.

– Det er omtrent i Trondheim sentrum, men ikke helt. Det betyr at leien er lavere. I tillegg skal Innherredsveien bli miljøgate, noe som er et stort pluss, sier han.

Wågen peker også på at det er en enorm transaksjon av mennesker gjennom Innherredsveien til enhver tid.

– Dessuten er dette det første lokale du ser når du kommer kjørende fra Solsiden og ut av byen. Ingen andre lokaliteter i Innherredsveien har like stor synlighet. Med den rosa looken vår ser alle oss.

– Vanskelig i Midtbyen

For tre og et halvt år siden åpnet Wågen iskrembar i Thomas Angells gate.

– Det var vanskelig å drive i Midtbyen, men vi hadde heldigvis en god og åpen leieavtale med E.C. Dahls som gjorde at vi ikke tapte noen penger da vi trakk oss ut. Hvorfor vi ikke lyktes er vanskelig å si, men det kan være lokasjonen. Det er mye rotasjon av mennesker i gata, men få som stopper, mener han.

Han har med andre ord større tro på at det skal gå bedre i Innherredsveien. Simens Isbar har fra før av butikk på Brattørkaia, og utsalg på Lade og i Ravnkloa.

– Det er stor forskjell på oss nå og da vi åpnet opp i Thomas Angells gate. Vi har blitt mer synlige og de aller fleste i Trondheim vet om Simens Isbar.

– Plass til flere

Et steinkast unna de nye lokalene ligger isbaren Gola, men Wågen er klar på at det er plass til enda flere iskrembarer i Trondheim.

– På Aker Brygge ligger det seks isbarer med én meters avstand fra hverandre. Vi er unike på det vi gjør, og har mye ingen andre har. Det er plass til mange flere aktører i denne byen, og jeg håper alle gjør det bra.

I fjor stakk Simens Isbar av med førsteplass i NM i iskrem med sin blåmuggost-is. Wågen har stor tro på at butikken i Innherredsveien også blir en suksess.

– Vi er ikke avhengig av høy omsetning for å være her. VI har relativt lav husleie, og kan være her et år uten å tjene penger fordi vi har gjort det så bra hittil i år. I tillegg er vi gjeldfrie, noe som er veldig digg. Alt man gjør skal være gøy, og dette er veldig gøy.