«Bakeriboom» i Trondheim - suksessbakeri åpner nytt utsalg

I oktober i fjor åpnet bakeriet, lunsjplassen og restauranten Hevd opp på Torvet i Trondheim. Sett bort ifra en periode i mars og april da spisestedet måtte stenge som følge av koronaviruset, har Hevd vært en stor suksess ifølge Michael Minervini.

Han eier mesteparten av det nyåpnede serveringsstedet sammen med Emanuele Spreafico.

– Hevd har hatt en fantastisk vår og sommer. Vi har ikke noe å sammenligne med, men når vi ser Hevd og Una i sammenheng med de andre restaurantene, ser vi at juli gikk over all forventning. Vi var ikke helt forberedt på mengden, men nordmenn som ikke skal på utenlandsferie er fantastiske gjester, sier Minervini.

Elisabeth åpner pop-up-butikk på Bakklandet - Da ideen kom opp, foreslo jeg at jeg kanskje kunne prøve meg, sier Elisabeth Sofie Hovde.

Nytt utsalg

Selv uten de årlige arrangementene på Torvet, ser Minervini at det brukes av befolkningen.

– Torvet har blitt levende. Ungdommer danser og benkene brukes. Uteserveringen vår har fungert veldig bra, og stemningen har vært fantastisk.

Minervini eier en rekke andre restauranter i Trondheim – deriblant Frati og Una på Solsiden. De ti siste årene har bedriften drevet personalrestauranten Banksalen i Bankkvartalet i Midtbyen, i tillegg til Saldo Café og Sushi i samme bygg.

– Det har gått sånn passe med Saldo i ti år. Konseptet begynte å bli slitent, og vi har lenge snakket om å gjøre noe nytt. Noe av problemet har vært at forbipasserende og andre ikke har skjønt at kafeen har vært åpen for alle, og ikke bare bankens ansatte, forklarer Minervini.

Dermed kom tanken om å åpne et nytt bakeriutsalg under navnet Hevd.

Minervini forklarer at det nye konseptet vil være en slags mellomting mellom det allerede eksisterende utsalget og kafeen på Torvet. Lokalet vil romme rundt 40 sitteplasser og utsalgsdisken vil inneholde blant annet bakervarer, brød og sandwicher.

God kjøpekraft

Det siste året har flere satset på bakeridrømmen i Trondheim. Godt brød har åpnet sin tredje avdeling i Dronningens gate, Trond Vardehaug Thuen har åpnet bakeri i Olav Tryggvasons gate og Pilgrimsgården har satset på nytt bakeri ved Nidelva - for å nevne noen.

– Gluten har blitt populært igjen. Vi ser at flere går bort ifra industribakst, og at flere små, lokale bakere satser på surdeig og langtidsheving. Om ei stund kan det være at kun de beste overlever, men akkurat slik ting er nå tror jeg ikke det er for mange bakeri i Trondheim. Kjøpekraften er såpass god, og folk er veldig villige til å betale 30 kroner mer for et ordentlig brød, sier Minervini.

De tar sikte på å åpne det nye Hevd-utsalget i Søndre gate 4 i midten av oktober.

– Jeg tror og håper at Hevd-skiltet vil bidra til å lokke inn flere kunder og at flere vil skjønne at dette ikke kun er for byggets brukere, sier eieren.