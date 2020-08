Trønderen Espen (32) vant nesten to millioner kroner: - Jeg feiret med whisky og sigar

- Det føltes veldig bra! Jeg har spilt poker i ganske mange år nå, og har vært nær på å gå hele veien mange ganger. Det var deilig å hendelig få den storpotten, sier Espen Uhlen Jørstad (32) på telefon fra London til Trd.by.

Sent mandag kveld sikret steinkjerbyggen Norge en pokertittel i pågående World Poker Tour. Premien? I overkant av 200 000 dollar, rundt 1,8 millioner norske kroner.

- Det ble særdeles god stemning en periode. Vi har en stor hage, så vi tok feiringa der med både whisky og sigar, ler Jørstad.

Ukas trondheimsbutikk: Emil (31) hadde hvit mobil, men ville gjøre den svart. Det var starten for trondheimsbedriften Som 23-åring startet Emil Svendsen sin egen bedrift i Trondheim. - Det var bare meg og kona som drev det de to første årene. Vi var veldig nyforelska, så det gikk bra.

Skulle sta rte mikrobryggeri - ble pokerproff i stedet

Jørstad forteller at interessen for poker begynte da han var 16 år gammel, med en oppstart via en verden med dataspill.

- En jeg spilte Worldcraft med, begynte også med poker. Jeg hang meg på, og fant ut at det passa meg bra. Det er mange av de samme elementene som i gaming, du må tenke raskt og være god på strategi.

De neste fem årene ble det mye poker som semiproff, men etter hvert gikk trønderen lei. Han ville fullføre skolegangen og ta en utdanning, med en bachelor i matteknologi i Trondheim og master i ølbrygging i København. For rundt tre år siden ble han dratt tilbake til pokeren igjen.

- Jeg bodde i Budapest og var akkurat i ferd med å starte opp et mikrobryggeri der, alt var klart. Men så fikk jeg tilbud om sponsorkontrakt med Unibet. Jeg tenkte at folk aldri vil slutte å drikke øl, men at poker-muligheten var her og nå.

Siden den gang har Jørstad levd profflivet, og bor i dag i et pokerkollektiv sammen med andre norske pokerspillere i London.

- Det har gått over all forventning egentlig. Jeg har vært helt oppslukt de siste årene, og det er så artig at jeg ikke går lei. Det kan være tøft når det går dårlig, man kan ha både tapsmåneder og tapsår. Men det er verre om du har hus, lån og familie å ta deg av, påpeker 32-åringen.

Blant verdens viktigste turneringer

Ifølge Poker.no, som også har omtalt seieren, var det 195 spillere som stilte til start søndag kveld, og bare syv av dem tok seg videre til spilledag nummer to mandag. Etter både opp- og nedturer endte trønderen opp helt til topps mandag kveld.

- Hva gjør man med en premiepott på nesten to millioner?

- Det er ikke billig å bo i London, og jeg lever ikke en spesielt billig livsstil, men jeg er ikke materialistisk av meg. Det blir ingen dyre klokker og biler. Jeg vil heller investere. Det går mest i bitcoin og på aksjemarkedet.

World Poker Tour (WPT) er ved siden av World Series of Poker (WSOP) og European Poker Tour (EPT) ansett som den viktigste turneringsserien internasjonalt, skriver Poker.no. Serien pågår noen uker til.

- Jeg husker at jeg så på World Poker Tour da jeg var 16 og var skikkelig fanboy, så det er litt kult. Men online-turnering blir ikke helt det samme som å sitte live i et kasino i for eksempel LA, med de kjente kommentatorene. Men det er kult å få anerkjennelsen.