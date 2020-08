Anine (28): - Jeg håper å være så privilegert at jeg kan holde på med dette resten av livet

Forrige jobbtalent vi snakket med, var David (25) fra Trondheim som har solgt over 100 biler på et halvt år.

Vi har også fått tips om at vi burde snakke med talentfulle Anine Hansen, 28 år gammel. Hun er opprinnelig fra Steinkjer, og flyttet til Hommelvik etter å ha tilbrakt studietiden i Trondheim og England.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber frilans som illustratør og grafiker. Hovedsakelig jobber jeg med en grafisk teknikk som heter linosnitt. En noe gammeldags, langsommelig prosess i en utålmodig, moderne verden, men resultatet er alltid verd det.

- Jeg tar på meg oppdrag for bedrifter både i innland og utland, selger trykk i egen nettbutikk og på Sukker, en liten butikk på Bakklandet som jeg er med og driver sammen med en gjeng dyktige, lokale designere. Holder også kurs i grafiske teknikker litt rundt omkring.

Hvilken utdanning har du?

- Startet utdanningen min i Trondheim ved Høyskolen Kristiania, deretter flyttet jeg til England hvor jeg fullførte min bachelorgrad i illustrasjon ved Southampton Solent University. Det var også her jeg forelsket meg i linosnitt som teknikk. De hadde meget gode fasiliteter med enorme trykkpresser og en levende kultur rundt grafikk.

Ukas trondheimsbutikk: Emil (31) hadde hvit mobil, men ville gjøre den svart. Det var starten for trondheimsbedriften Som 23-åring startet Emil Svendsen sin egen bedrift i Trondheim. - Det var bare meg og kona som drev det de to første årene. Vi var veldig nyforelska, så det gikk bra.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Mye flaks, mange mailer og mye tålmodighet. Også har jeg lært at det er viktig å være noenlunde tilstedeværende på sosiale medier. Har fått mange oppdrag og bestillinger gjennom for eksempel Instagram. Hvis jeg ikke har oppdrag å jobbe med så ordner jeg egne prosjekter, og de gangene jeg deler det jeg lager så opplever jeg at folk ofte er interessert i å kjøpe, eller at det til og med genererer nye oppdrag hvor det blir forespurt noe lignende.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var som dør-til-dør selger av Dagbladet på søndager da jeg var tretten år. De 20-kroningene jeg tjente da virket som utrolig masse penger.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- En felle jeg kan ha lett for å gå i er at jeg mister troen på meg selv. Noen ganger til den grad at jeg stagnerer og sliter med å starte på nye prosjekter i frykt for å feile. Det er ikke en veldig lur tanke å gå med som frilanser, hvor mye av jobben går ut på å overbevise folk om hvor flink du er. Dette er en kamp jeg har måttet tatt med meg selv flere ganger, men jeg klarer å gjenkjenne og bryte den nedoverspiralen mye tidligere nå enn før. Så jeg lærer! Også vet jeg innerst inne at det egentlig bare er bortkasta energi.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg er bare så utrolig glad i det jeg gjør og så utrolig heldig som får gjøre det. Men så må det gjøres klart at det er ikke ALT som er gøy som frilanser, det er noen aspekter jeg sliter med og det kan være hardt i perioder, men gulrota er at jeg får lov til å gjøre det jeg liker best i verden.

- Mitt arbeid med grafikk har liksom blitt en del av identiteten min, noe jeg ikke klarer meg uten. Jeg er forelsket i hele prosessen. Iveren når man starter med en god idé, den nesten mediterende tilstanden når man skjærer i platen, øyeblikket man har trykksverte på platen og ser motivet klart for første gang, spenningen når man drar det første trykket og ser hva alle de timene med arbeid har blitt til. Jeg håper å være så privilegert at jeg kan holde på med dette resten av livet.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Utfordringen med å være ung eller ny i et felt er at det kan være vanskelig å finne fotfeste i starten. Man må ofte lære av feil man gjør og det kan være harde lekser. Som frilanser er det ofte mye arbeid før man begynner å få arbeid. Fordelene er at man ofte lar seg styre mer av nysgjerrighet og ser løsninger ingen andre ser.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Medarbeiderne mine liker meg best når jeg lar dem ligge oppå alt jeg jobber med på dagtid og gir dem boksemat på kveldene. Sånn er det å jobbe hjemmefra med to katter. Når det kommer til vennene mine så måtte jeg spørre, og det endte opp med at jeg satt og grein, på en bra måte. Så jeg tror de liker meg?

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Fake it til you make it. Nei da, jo da. Jeg tenker det kommer helt an på hvilken type du er, men er du litt som meg og synes det kan være ubehagelig å kontakte folk å reklamere for deg selv; øv på det, lat som om du er mer selvsikker enn du egentlig er, fake it til you make it. Lidenskapen for feltet ditt vil alltid skinne gjennom uansett.

- Og finn din greie. Lag så mange personlige prosjekter du har evne til, del det i sosiale medier. Del den type arbeid du ønsker å tiltrekke deg mer av. Gjør det til din spesialitet. På den måten vil du tiltrekke deg folk som er genuint interessert i nettopp det du har å tilby. Men kanskje det viktigste; vær snill med deg selv og husk på hva som er viktig for deg hele veien.

- Hvor ser du deg selv om ti år?

- Akkurat slik jeg har det nå, bare med en mer jevn flyt med kunder og oppdragsgivere, og litt mer kontroll i kaoset. Også at jeg har slutta å krangle med meg selv om jeg er god nok.