Nå har restauranten pusset opp for første gang på ti år

- Det er ti år siden det ble pusset opp her sist. Den gangen var det eksterne som gjorde mesteparten av jobbe. Før det het plassen Puben, som den gang ikke var en del av huset.

Det forklarer prosjektleder for Lyche Bar og Kjøkken-oppussingen, Vera Slapø Nes. Hun er også en av restaurantens hovmestere.

- Denne gang er det folk fra huset som har hatt sommerjobb her, og som har pusset opp siden mai. Vi jobber hele tiden for å vise at Lyche er en del av Samfundet.

Nye møbler og maling

Mandag åpnet den kombinerte restauranten og cocktailbaren opp igjen, og torsdag starter de opp matserveringen. Mye er gjort med både akustikk og lys, alle lamper er byttet ut, det er kommet mange nye møbler og vegger er malt.

Treverk og gulv er pusset eller byttet ut.

- Vi merket at det ikke var like mange her som under gjenåpning i fjor, noe som ikke er så rart med tanke på den tiden vi er i, påpeker Slapø Nes.

Nettopp på grunn av korona er de også nødt til å redusere kapasiteten inne i lokalet. Derfor, fra 24. august, vil det i hovedsak kun være åpent for medlemmer av Studentersamfundet.

- Men det er bare for andre å skynde seg innom innen den tid, smiler prosjektlederen.

Prislapp på 1,5 millioner

Lyche er et av de største lokalene på huset, og da går det med noen kroner når det må renoveres. Slapø Nes sier at det har kostet 1,5 millioner å pusse opp denne gang.

- Vi måtte ta fasaden også, taket hadde lekkasje og det rant inn vann. Det kan vi ikke ha noe av når det er ordnet her inne, smiler hun og forklarer at dette var ikke en del av oppussingen sitt budsjett, men ble gjort samtidig.

Selv er hun arkitektstudent, og ingenting er derfor blitt overlatt til tilfeldighetene. De landet på lysekroner i taket i siste liten, alt for å gjøre stilen i lokalet gjennomført.

Til enhver tid er det rundt 100 tilknyttet kjøkkenet og baren, med hovmestere, souschefer, barservitører og kokker. Restauranten er oppkalt etter Ralph Tambs Lyche, som ble valgt til formann på Studentersamfundet i 1920.

I tillegg er Lyche ett av tre lokaler på huset som serverer sprit. Lyche holder åpent hver dag i semesteret.