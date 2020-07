Ekteparet har lenge snakket om å starte for seg selv. Nå realiserer de drømmen i Midtbyen

I juni tok de over Wolt sine gamle lokaler i Dronningens gate. Halvannen måned senere, og etter en omfattende oppussingsprosess, er Pigment klar for åpning førstkommende mandag.

– Fra utsiden er det nok uklart for mange hva dette egentlig er. Det er litt av tanken også. Vi har vært opptatt av at dette verken er en tattooshop eller en salong, men et sted hvor man blir møtt av hyggelige folk, forklarer Thobroe som driver med kosmetisk tatovering.

- Snakket om lenge

Fram til i april drev hun Brow Rehab i Trondheim, men i begynnelsen av mars ble det klart at bedriften la ned sine lokaler i byen. Da bestemte Thobroe og Berntsen seg for å gjøre alvor av det som lenge hadde vært en plan.

– Vi har snakket om det ei god stund, men i mai følte vi at vi ikke hadde noe annet valg enn å realisere det hele. Etter at korona kom fant vi vel ut at vi er sterkere sammen. Å være i bransjen her ble plutselig veldig usikkert, samtidig som timingen for å starte noe var god. Dette er med på å redde familien, sier Berntsen, som kom fra jobben som tatovør ved Svartblekk på Mølleneberg.

I pigmentstudioet i Dronningens gate skal ekteparet drive med både tatovering og kosmetisk tatovering. De håper og tror at det er plass til enda en aktør i byen.

– Det finnes mange flinke aktører i Trondheim, men vi har alle forskjellige stilarter. Hvis man jobber hardt og er tydelig på hva man holder på med, tror jeg dette går veldig bra. Er det noen som kan gjøre en bedre jobb enn meg, sender jeg kunden videre til en av mine andre gode venner og kolleger, sier Berntsen.

Fulle lister

Pigmentstudioet har sin første offisielle åpningsdag på mandag, men denne uka er det innkjøring som har stått på plakaten.

– Vi er fra før av vant med strenge regler, internkontroller, håndsprit og munnbind i denne bransjen, og vil følge alle restriksjoner videre, forklarer Thobroe.

Ekteparet forteller at de har hatt stor pågang og at listene har begynt å fylle seg opp allerede før de har åpnet.

– Det er stas. Vi tar jo med oss mange kunder fra hver vår kant. Jeg tror dette kommer til å bli veldig bra, sier Berntsen.

– Det er så morsomt. Han har alltid vært en optimist, mens jeg er litt redd for at det ikke skal gå så bra. Men jeg ser jo nå at vi har massevis av bookinger, legger Thobroe til og ler.