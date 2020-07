Flere utesteder åpner igjen til tross for smitteoppblomstring i Trondheim

Bar Circus åpner dørene igjen torsdag kveld etter å ha hatt stengt siden i midten av mars.

– Det føles veldig godt. Regnskapet har ikke sett bra ut i det siste, og vi har gått i minus hver måned, sier daglig leder Øyvin Straume Stene.

Smitteoppblomstring

De to siste ukene har elleve personer fått påvist koronaviruset i Trondheim – deriblant en ansatt ved St. Olav og en familie på ferie som hadde vært på ferie i Spania.

– Hva tenker dere om det nå når dere åpner igjen?

– Vi må forholde oss til de tiltakene og veiledninger som er satt. Vi får ikke gjort så mye utover det, sier Straume Stene.

Bar Circus er fra før av kjent for sine intime lokaler. Den daglige lederen forklarer at de har satt inn flere tiltak for å hindre smittespredning.

– Vi må minke antallet gjester betraktelig. Færre rundt bordene og bordservering blir også essensielt for å kunne opprett holde én-metersregelen.

Halvert kapasitet

Onsdag denne uka åpnet også Lokal Bar opp igjen. Daglig leder Andrew Anfinnsen sier at de hadde en fin åpningskveld.

- Det føltes utrolig godt å åpne lokalene på nytt. Vi inviterte i første omgang venner og bekjente for en soft åpning, men fikk tilnærmet fullt hus med flere nysgjerrige og nydelig stemning, sier han.

Akkurat nå er kapasiteten halvert inne i lokalene til Lokal Scene for å hindre smittespredning. I cocktailbaren har de plass til to tredjedeler av det som til vanlig har vært normalt.

– Vi skal gjøre vårt beste, men det er viktig at gjestene hører på det bartenderen sier. I tillegg har vi lagt ut en del info på nettsidene våre slik at folk kan sette seg inn i reglene før de skal gå ut. Det høres kanskje strengt ut, men både bartendere og gjester må ta ansvar for at alle kan være tryggere, mener Anfinnsen.

19 avvik

Torsdag skrev Adresseavisen om at det ble registrert 19 koronaavvik ved utestedene i Trondheim forrige helg.

– Vi er jo redd for at en superspreder skal være til stede på et utested, og starte en ny smittebølge i byen. Det er bare å se på det som har skjedd i Moss de siste dagene. Det er for mange avvik, og jeg er skuffet over at folk ikke forstår alvoret, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Straume Stene har bitt seg merke i at flere har vært litt mer løsslupne den siste tiden.

– Man merker at gjestene glemmer seg, men jeg synes de fleste utestedene driver veldig profesjonelt og gjør sitt beste for å opprettholde de veiledningene de har fått. Mingling og bytting av bord blant gjestene er nok det største problemet. Det må vi prøve å unngå.

Holder stengt

Fra 1. juni kunne barer, puber og andre steder uten matservering åpne igjen, etter å ha holdt koronastengt siden midten av mars. I samråd med Studio 26 og The Mint, valgte imidlertid Downtown å holde videre stengt.

Daglig leder ved Downtown, Steinar Moe, forklarer at de i samråd med kommuneoverlegen har kommet fram til at de fremdeles ikke åpner utestedet enda.

- Lokalene er altfor store, og vi kan kun ha inn en femtedel av vanlig kapasitet. Det er verken smittevernmessig eller økonomisk forsvarlig. Vi holder stengt inntil videre, men det er klart at dersom vi ikke får mer kompensasjon må vi få hjulene i gang på en eller annen måte, sier Moe.

Også daglig leder ved Studio 26, Joachim Mortensen, opplyser at de fremdeles er avventende og holder utestedet stengt inntil videre.