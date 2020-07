Nå kan du ha nettfest med ny Spotify-funksjon

Hvis flere skal høre på samme musikk fra Spotify har løsningen så langt vært å være i samme rom. Men i 2020 har ikke det vært like aktuelt.

Nå slipper Spotify funksjonen «Group Session» – hvor inntil fem brukere kan lytte og styre musikken samtidig uansett hvor de er. Det skriver tek.no.

Den nye funksjonen er kun tilgjengelig for Premium-brukere, og er foreløpig i en betaperiode før den er ferdiglaget. For å bruke funksjonen trykker du der du vanligvis trykker for å bytte avspillingssted med Spotify, ifølge tek.no.

Brukerne trenger ikke å bo på samme sted eller være tilkoblet samme WiFi-nettverk for å få funksjonen til å funke. I stedet skal man kunne dele en lenke eller en egen Spotify-strekkode.