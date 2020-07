Karina (20) fra Trondheim: - Selv om du ikke får svar, må du aldri gi opp

Forrige uke snakket vi med Øyvind Gressetvold som i ung alder har vært innom mye forskjellig på arbeidsfronten.

Denne uka har vi tatt en prat med Karina Osmundsen fra Trondheim.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber på Glitter Sirkus Shopping – fortiden som vikarierende butikksjef. Til høsten skal jeg begynne på skolen igjen, men jeg skal fortsatt jobbe deltid som nestleder.

Hvilken utdanning har du?

– Jeg har fullført videregående og gikk på Byåsen VGS.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Da jeg ble 18 år var jeg på utkikk etter noe mer enn en sommerjobb. Jeg sendte ut så mange søknader som mulig rundt omkring i byen til alle typer butikker som søkte etter tilkallingshjelp. I september søkte Glitter Sirkus Shopping etter tilkallingshjelp. Da dro jeg personlig til Sirkus Shopping og leverte inn en søknad. Senere ble jeg innkalt til intervju og fikk til slutt jobben!

– Jeg startet først som tilkallingsvakt i ett år. Rundt julen 2019 ble det mer og mer jobbing på meg og jeg fikk en 80%-stilling som vikar. Denne stillingen hadde jeg helt til min sjef ble sykmeld og jeg ble vikarierende butikksjef.

Hvordan valgte du den retninga/bransjen?

– Jeg er ganske utadvendt og liker å omgås folk. Derfor tenkte jeg at serviceyrket ville være noe for meg. Når jeg da oppdaget at Glitter var på utkikk etter en tilkallingshjelp, søkte jeg med en gang. Jeg har alltid likt butikken Glitter og handlet mye der tidligere. Vil heller ikke si at det har blitt noe mye mindre shopping på Glitter etter at jeg startet å jobbe her.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min første jobb var hos Simens Isbar. Jeg var 17 år da jeg fikk jobben og jobbet der i to sommersesonger.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Jeg har ikke jobbet lenge nok til at jeg har gjort noen «store» tabber, men jeg har nok gjort flere små. For eksempel hengt ut feil kampanjeplakat i butikken og telt feil i kassa ved stenging.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

– Det som motiverer meg i min arbeidshverdagen er nok når en kunde går fra butikken min og er fornøyd med servicen og forhåpentligvis kjøpet sitt.

– Hver dag er det satt opp et dagsmål som vi ansatte skal jobbe for å nå. Dette virker også motiverende for meg og jeg får lyst til gjøre en god innsats på jobb.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– Den morsomste dagen jeg har opplevd på jobb må være da vi hadde nyåpning etter at vi hadde pusset opp 1. november 2019. Vi hadde mange hyggelige kunder og det var veldig stas å få vise frem den helt nye butikken. Det var også koselig å få komplimenter fra kundene om hvor fint det hadde blitt. En gøy dag!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Det er vanskeligere å bli tatt seriøst når man er ung i arbeidslivet. Fordi man ikke har mye erfaring, er det ikke alltid lett for unge å få seg jobb heller. Jeg søkte selv på mange forskjellige jobber før jeg fikk jobben hos Glitter.

– Jeg synes det er en fordel å være ung i arbeidslivet fordi vi er nysgjerrige og det er spennende å lære nye ting! Å være ung gjør det også lettere å lære nye ting.

Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

– Send ut så mange søknader du kan, og selv om du ikke får svar må du aldri gi opp. Møt opp personlig der det er mulig og vis deg frem. Ikke vær redd for å ta sjanser.

Hvor ser du deg selv om 10 år?

– Det er vanskelig å si. Forhåpentligvis så har jeg studert ferdig og funnet meg en minst like interessant jobb som det jeg har nå. Ifølge min far bor jeg fortsatt hjemme, hehe!