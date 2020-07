Dette kan du finne på i Trondheim denne helga

Snart helg! Skal du trene, feste eller spise god mat? Kanskje du ikke har peiling på hva du skal finne på? Da kan det være verdt å ta en titt på disse arrangementene for å få litt inspirasjon.

Quizkveld

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag 10. juli

Fredag arrangerer Trondheim Kino quiz med hele Norges quizmaster – nemlig Viggo Valle kjent fra Påskelabyrinten på NRK. Quizen vil foregå på storskjerm, og arrangøren lover flotte premier.

Minor Majority på Fosenkaia

Hvor: Fosenkaia

Når: Lørdag 11. juli

Stormfestivalen får besøk av Minor Majority – med låter som «Dancing in the Backyard», «Come Back to Me», «(In That) Premature Way», og «Supergirl». Nå er de tilbake med ny musikk, og spiller på Fosenkaia på lørdag.

Nå kan du bli medeier når denne restauranten åpner igjen i Midtbyen Christopher Vrioni ser lys i enden av tunnelen etter at restaurantene hans har hatt en vanskelig vår.

Pop-up

Hvor: Munkegata

Når: Søndag 12. juli

Matredderhuset Trondheim inviterer til gratis inspirasjonscamp for hele familien. I Facebook-arrangementet skriver de at 5,1 millioner går rett i søpla hver eneste dag. Matredderhuset vil unngå nettopp dette og annet matsvinn.

Moteforedrag

Hvor: Borggården

Når: Lørdag 11. juli

Sommer i Borggården inviterer til foredrag med Berit Haltvik With. Hun jobber som kostymedesigner og forteller om sine favoritter fra motehistorien.

Sommerkarusellen 2020

Hvor: Idrettens Hus

Når: Torsdag 9. juli

Det andre av tre løp går av stabelen torsdag. Bedriftsidretten Sør-Trøndelag utfordrer deg til å teste formen.

Bjarne Brøndbo i Palmehaven

Hvor: Britannia Hotel

Når: Fredag 10. juli og lørdag 11. juli

Både fredag og lørdag er det mulig å oppleve Bjarne Brøndbo i Palmehaven. Arrangøren lover både allsang og latter.