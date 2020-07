Nå kan du bli medeier når denne restauranten åpner igjen i Midtbyen

Han er innehaver av Super Hero Burger. I mars hadde han til sammen over 50 ansatte på de tre restaurantene Super Hero Burger, Super Hero Pizza og Super Hero Burger Torget. Alle tre ble stengt i midten av mars da koronautbruddet kom.

– Det er den mørkeste økonomiske situasjonen vår generasjon har opplevd. Det er en stor krise, sa Vrioni til Adresseavisen 13. mars.

Stian jobbet 95 timer i uka og hadde feltseng på arbeidsplassen Da det sto på som verst var det tøft for både han og familien. Stian Andreassen mener likevel at det harde arbeidet han la ned har vist seg å være verdt det.

Mer positiv nå

Nesten fire måneder senere er han langt mer positiv.

– Kanskje det var en overreaksjon. Kanskje det ikke er den mørkeste økonomiske situasjonen vår generasjon vil oppleve. Det vil kun framtiden vise, sier Vrioni.

Men selv om han ser lys i enden av tunnelen nå, legger han ikke skjul på at de siste månedene har vært tøffe. Super Hero Burger åpnet opp igjen for take away ikke lenge etter nedstengningen. Etter ei stund var også Super Hero Burger Torget oppe og gikk. Super Hero Pizza i Olav Tryggvasons gate er fremdeles stengt.

– De siste månedene har vi måttet se på alternative måter for å spare penger på. Krisen har nok endret mye av måten vi har gjort business på. Nedsteningen ga oss tid til å forbedre oppskriftene våre på både blant annet burgerne og majonesene våre. Men det viktigste vi har lært er at vi ikke skal ta noe som helst for gitt, mener Vrioni.

Selger aksjer

Han forklarer at Super Hero Burger i forrige uke hadde 120 prosent mer i omsetning sammenlignet med uka i fjor.

– Alle entreprenører synes nok denne perioden har vært tøff, men heldigvis har vi mange lojale gjester. Selv om vi har tapt penger totalt sett, er jeg faktisk ganske glad når jeg tenker på hvordan vi har kommet ut av det hele. Det er mange som har det verre, sier han.

Også Super Hero Pizza har lojale kunder ifølge Vrioni, og mange har spurt når restauranten åpner dørene igjen. En reåpning planlegges allerede i august, og fra onsdag denne uka kan du via plattformen Folkeinvest.no tegne deg for å kjøpe aksjer i selskapet. Hver aksje koster 50 kroner. Du må minst kjøpe 25 og maksimalt kan du kjøpe 10 000.

– Vi kunne ha valgt å eie hele selv og å åpne, men vi vil ha en familiefølelse over det hele. Det tror vi kan gjøres ved at mange får muligheten til eierskap. Vi har gått gjennom en skummel periode – en periode vi ikke ønsker å oppleve igjen, sier innehaveren.

Ny meny

Ifølge Vrioni kommer menyen på restauranten til å bli større – med burger og salater i tillegg til den gode, gamle pizzaen.

– Burgeren er noe flere har etterspurt også her. I tillegg kommer vi til å endre noe av utseende på restauranten, sier han, og legger til at Super Hero Pizza reåpner i august uavhengig av hvor mange aksjer som selges.

Han tror at flere bedrifter kunne ha dratt nytte av å selge aksjer.

- Det føles rart å få penger fra staten. Er det noe vi har lært fra denne perioden, er det at man må finne alternative måter å drive business på.