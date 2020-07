Stian jobbet 95 timer i uka og hadde feltseng på arbeidsplassen

I november reåpnet Mat fra Hagen på Bakklandet med nye eiere – etter at restauranten gikk konkurs tidligere i 2019.

– November er ingen god måned å åpne en restaurant på. Desember er heller ikke en høytid vi kan dra nytte av, fordi vår drift faller utenfor julebordsesongen. Deretter kommer januar og februar – typiske måneder der de fleste er blakke, sier franchisetaker Stian Andreassen.

Stengte aldri

Starten var med andre ord tung for vegetarrestauranten, og da koronautbruddet var et faktum i mars og store deler av Norge stengte ned, ble det ikke akkurat bedre.

I motsetning til de fleste andre serveringssteder, stengte imidlertid aldri Mat fra Hagen dørene. Andreassen permitterte sine tre ansatte, slik at alle skulle ha en arbeidsplass å komme tilbake til. Han vurderte også å permittere seg selv, men bestemte seg heller for å kjøre på.

– Vi hadde akkurat fått Mat fra Hagen inn hos Wolt. Selv om vi ikke kunne ha gjester i restauranten, kunne vi jo levere take away-mat, forklarer han.

Én uke inn i koronaperioden, sjekket Andreassen Wolt-appen.

– På formiddagen var vi den eneste restauranten som leverte take away-mat i hele Trondheim. Det medførte at vi fikk mange nye kunder, samt klarte å holde oppe omsetningen – selv om vi ikke tjente noen penger.

Vanskelig periode

Å holde det gående var imidlertid ikke lett. Da koronatiltakene kom, var det ifølge Andreassen veldig vanskelig å få tak i varer. Vinterstid distribueres frukt og grønt fra Oslo til Trondheim – og videre til restaurantene i byen derifra.

– Da jeg skulle bestille, var Mat fra Hagen den eneste restauranten som skulle ha varer. Lastebilen kjørte med én palle oppover, og den var til meg, sier Andreassen, og legger til at det var umulig å oppdrive en del varer – deriblant vegansk kokosyoghurt.

Bilen fra Oslo stoppet også å kjøre i en to ukers-periode. Da måtte Andreassen ut i butikkene for å handle.

Også personlig var det tungt for franchisetakeren – som bokstavelig talt jobbet dag og natt da det sto på som verst.

– Jeg hadde 95-timers arbeidsuker, tok med meg feltseng og overnattet på Bakklandet. Det var ikke noen vits i å dra hjem seint, når jeg likevel måtte opp tidlig dagen etterpå, sier Andreassen, som beskriver det hele som tøft.

– Jeg har samboer og to unger som ikke så veldig mye til meg da det sto på. Jeg er vant til å jobbe mye, men ikke på dette nivået.

Lønte seg

Han klarte likevel hele tiden å se lys i enden av tunnelen. I løpet av de siste månedene har ikke Mat fra Hagen vært stengt én eneste dag. Åpningstidene har vært de samme som resten av året.

– Jeg trodde at det ville lønne seg da det hele var over. Vi peisa på med markedsføring, noe som viste seg å være en god idé. Det var lettere å trenge gjennom, fordi det var mindre støy fra andre, forklarer Andreassen.

Siden i vinter har Mat fra Hagen doblet omsetningen i sine 40 kvadratmeter store lokaler på Bakklandet. Foreløpig regnskap viser at restauranten hadde en netto omsetning på 200 000 kroner i januar. I juni omsatte de for rundt 485 000.

– I utgangspunktet er omsetningen bedre på sommeren enn på vinteren, men vi hadde aldri sett for oss at forskjellen skulle bli så stor. Vi har nok dratt til oss mange nye kunder under den tøffe perioden, mener Andreassen, som konkluderer med at det harde arbeidet har vært verdt det.

– Det ble en tøff start, men nå får jeg igjen for innsatsen. Alle de ansatte er nå tilbake på jobb, og de jobber mer nå enn de har gjort tidligere. Når studentene kommer til høsten, forventer vi enda bedre tall, legger han til.