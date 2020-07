Matthew (25) droppa studiene i Trondheim for å starte for seg selv

Forrige runde i vår serie om unge jobbtalenter, snakket vi med Mathias Hybertsen fra Trondheim, som faktisk er norgesmester i jobben sin.

Denne gang har vi snakket med et annet jobbtalent vi har fått tips om, 25 år gamle Matthew Michelet Kendall:

- Jeg er opprinnelig fra Nesodden, men flytta til Trondheim i 2014 for å studere. Ble her for folka og byen!

Slik svarer Matthew Michelet Kendall på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er kjøpmann/innehaver på Narvesen Byåsen Butikksenter. Selvstendig næringsdrivende i form av franchise med eget enkeltpersonsforetak.

Hvilken utdanning har du?

- Som nevnt flytta jeg hit for å studere, nærmere bestemt en bachelor i filosofi på NTNU (med andre ord hadde jeg null peiling på hva jeg skulle gjøre med livet). Etter to av tre år fikk jeg tilbud om å gå opp til fast stilling på en av mine to deltidsjobber jeg hadde mens jeg studerte, så jeg droppa rett og slett studiet før jeg fullførte graden og jobba meg opp internt i stedet.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Hmm, ja det var en lite planlagt greie. Jeg skulle jo bli filosof, en fulltids livsnyter! Men som student er det greit med ekstra penger på siden, så jeg fikk meg jobb på en bensinstasjon. Kjøpmannen som drev den ga meg ekstremt mye tillit og kunnskap, og ble mentoren min som startet hele eventyret. Han anbefalte meg å satse på dette (for ærlig talt, hvem satser på filosofi?) og sammen fikk vi meg inn på Reitan Convenience sin interne «skole» - talentprogrammet.

- Over fem uker lærer man alt om hvordan drive butikk og få ting til å gå rundt når man jobber i servicebransjen. Etter jeg var «uteksaminert» derfra begynte jakten på butikk, og snaue måneden etterpå fikk jeg fangst. Narvesen på Byåsen skulle bli mitt nye hjem!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var som selger på en Cirkle K, jeg var 16 år da og har i alle år siden det jobbet i servicebransjen.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største jobbtabben jeg kan komme på, er nok å glemme å lukke en fryser på bakrommet; effektiv måte å få 500 boller i svinn på! Tidligere sjefer vil nok påstå jeg har gjort mye større tabber hos dem, men det er lettere å fortrenge når man ikke betaler for det selv, hehe.

Hva er det som inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg inspireres mest av alle kundene jeg møter på jobb. Alle er forskjellige, unike mennesker med ulike behov og forventninger, og det er en glede å jobbe for å møte disse forventningene og være et lyspunkt i dagen deres. En kunde som ser ut til å ha en dårlig dag, som ender opp med å gå ut døra igjen med et smil, gir en følelse av mening.

- Jeg har også en ekstremt sammensveisa gjeng ansatte, eller familie som jeg kaller dem - de gjør også dagen min alltid bedre.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Har hatt noen ganske hysteriske samtaler med kunder og ansatte, trøndere er jo så joviale folk! Som tidligere nevnt er det også veldig givende å snu om en dårlig dag for en kunde, sitter alltid igjen med «mission accomplished»-følelsen da.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen med å være ung er naturligvis at vi ikke har erfaringen til de kloke eldre. Vi er vel ikke de med størst lommebok til å ta store økonomiske risikoer heller, og det er alltid en betraktelig risiko å starte opp for seg selv. En mindre utviklet frontallapp gjør nok at vi tar flere dårlige valg og tenker mindre gjennom konsekvenser.

- Men vi er også mer åpne for å lære nye ting, siden vi ikke har den livslange jobberfaringen som sier at «jo, sånn skal det gjøres for sånn har det alltid blitt gjort». Som ung har du en ekstra batteripakke under panseret også, ser for meg at en uforventet 12-timers arbeidsdag er noe kroppen er mindre gira på om 10 år.

- Men det beste av alt med å være ung i arbeid, hvertfall for min del: vi er SULTNE på suksess! En indre ung flamme brenner sterkt for å nå nye høyder i livet, og for å ikke akseptere der du er som ditt endelige stoppested.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Tips til å lykkes baserer seg på det forrige punktet om erfaring - den du ikke har, har nok andre. Spør om råd! Du er aldri alene, finn andre som har gjort det før deg og lyktes - oppsøk deres visdom. Når du feiler, ikke gi opp. Når du feiler litt mer, ikke gi opp. Når du har tapt alt og litt til, ikke gi opp. Når du lykkes, ikke stopp! Vær kreativ og tro til deg selv, ikke mist din unike gnist som skiller deg ut. Vær sulten på å lære livet ut, du lærer aldri nok.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- For tre år siden ville jeg trodd jeg skulle ende opp alle andre steder enn der jeg er nå. Ti år gir så mange muligheter jeg aldri kan forestille meg, at jeg heller lar vinden blåse dit den vil, så lenge den ikke blåser ut flammen. De som kjenner meg vil nok si jeg ligger i en sykeseng om ti år etter å ha overjobba meg selv, men sånn jeg ser det har jeg bare såvidt startet!