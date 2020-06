På boligjakt? Her er det billigst og dyrest å leie i Trondheim akkurat nå

Det er mye snakk om hvor mye det koster å kjøpe en leilighet, men kanskje ikke like ofte om hvor mye du må ute for å leie et sted å bo.

Vi har fått tilgang til boligannonse-statistikk hos Finn.no, med oversikt over leieprisene for både hele leiligheter, hybler og rom i bofellesskap - altså kollektiv. I tillegg har vi fått snittprisen brutt ned på de ulike bydelene. Hvor er det egentlig dyrest og billigst å bo?

Kronetipset: Ta grep, rydd opp: Slik bør du bruke feriepengene For mange vil en del ferieplaner være avlyst i år, men det betyr ikke at feriepengene ikke kan få andre nyttige bruksområder.

Mellom fem til 14 000

Skal du leie i Trondheim, må du fort regne med å betale 4 000-5 000 kroner og oppover. Ifølge tall fra leieprisstatistikken til Finn.no, ligger gjennomsnittsprisen for å leie et rom i et bofellesskap, altså et kollektiv, på rundt 5 400 kroner i måneden. Kryper du opp mot 6 000 kroner, kan du skaffe en egen hybel.

Da Trd.by gjorde samme sjekkerunde i fjor sommer, var prisene omtrent de samme, bortsett fra at det ser ut til at alle boligtypene har blitt i snitt rundt en 200-lapp dyrere.

Er du på utkikk etter en hel leilighet for deg selv, må du fort opp over 12 000 kroner i snitt - om du da ikke velger område av byen med litt omhu.

Unødvendige vaner koster deg tusenvis i måneden: Disse tipsene gir deg bedre råd Lei av at stipendet ikke varer ut måneden? Eller trenger du tips for å kutte ned på unødvendig pengebruk? Disse tipsene gir deg bedre økonomi.

Billigst i vest, dyrest i sentrum

Ikke overraskende er prisene høyest i sentrum av byen. Her ligger snittprisen for en leilighet på nesten 14 000 kroner i måneden. Sammenligner vi med leieprisstatistikken for Trondheim sentrum hos Finn.no i fjor sommer, har snittprisen derimot gått ned med rundt en tusenlapp.

Trondheim vest kommer rimeligst ut både på leiligheter og rom i bofellesskap, men er du på utkikk etter en hybel, er det østsida som er billigst i snitt.

Totalt, uavhengig av boligtype, ligger det nesten 800 hjem ut for leie i Trondheim. Nesten halvparten ligger på østsida, etterfulgt av Trondheim sentrum. Over halvparten av annonsene gjelder hele leiligheter. Nesten 200 annonser er for rom i bofellesskap.

Slik klarer Johannes (21) å bo på kun 14 kvadratmeter På få kvadratmeter har Johannes Konstad Brevik alt han trenger. - For meg er dette optimalt, sier han.

Litt over gjennomsnittet i landet

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) leiemarkedsundersøkelse var landsgjennomsnittet for en toroms utleiebolig på 9 060 kroner i måneden i fjor. I Trondheim kommune var snittprisen på 9 360 kroner, som er høyere enn både i Stavanger og Bergen. Det var likevel Oslo (og Bærum kommune) som var desidert dyrest i 2019, med en gjennomsnittlig månedsleie på 11 650 kroner.