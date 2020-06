Stadig flere unge får klamydia

Det fremgår i Folkehelseinsituttets årsrapport over overvåking av seksuelt overførbare infeksjoner.

– De økte klamydiatallene skyldes sannsynligvis en kombinasjon av at flere testes og at flere faktisk blir smittet, forteller seniorrådgiver Øivind Nilsen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Totalt 386.978 personer ble testet for klamydia i 2019, en økning fra 6,3 prosent fra året før. Nær 60 prosent av de diagnostiserte var kvinner, og 66 prosent av alle tilfellene gjaldt personer under 25 år.

Verst i Oslo

Diagnoseraten har vært høyest i Oslo de siste tre årene, og FHI betegner økningen i hovedstaden som «betydelig» det siste ti årene.

Mens Oslo har 890 klamydia-tilfeller per 100 000 innbygger, ligger Troms og Finnmark like bak, med 701. På tredjeplass er Trøndelag, med 602 tilfeller per 100 000 innbygger.

I motsatt ende av skalaen ligger Innlandet, med kun 362 tilfeller.

Fortsatt økning av gonoré

Antallet registrerte tilfeller av gonoré fortsetter å stige, og i fjor ble det meldt inn 1.703 tilfeller – 44 flere enn i 2018.

– Det uroer oss at trenden med et høyt antall gonorétilfeller fortsetter, sier Nilsen.

1.327 av fjorårets tilfeller gjaldt menn, hvorav 970 menn ble smittet av andre menn. Det er en liten nedgang fra året før, hvor 1.017 menn ble smittet av andre menn.

Gonorétilfellene blant kvinner har tidoblet seg de siste ti årene, og for første gang er det registrert flere tilfeller blant heteroseksuelle kvinner enn heteroseksuelle menn.

Færre tilfeller av hiv og syfilis

Registrerte tilfeller av hiv falt med 10 prosent, fra 191 tilfeller i 2018 til 172 tilfeller i 2019. Gruppen som er mest utsatt, er menn som har sex med menn, samt heteroseksuelle menn på reise i utlandet og spesielt Sørøst-Asia.

Også antall tilfeller av syfilis fortsetter å falle i Norge. I 2019 ble det registrert 206 tilfeller av syfilis – en nedgang på nærmere 11 prosent. 192 av tilfellene gjaldt menn.

– Man blir særlig smittet i større byer eller på feriereiser til europeiske storbyer. I denne gruppen er menn med innvandrerbakgrunn og hivpositive spesielt utsatt for syfilissmitte, sier Nilsen.