Rapport viser at flere føler seg mobbet hjemme

Funnene fra den siste årsrapporten er gjengitt i Fædrelandsvennen. Tre ganger flere enn i 2018 svarte i 2019 at de opplevde mobbing fra søsken og foreldre. Det gjenspeiler seg til dels hos SnakkOmMobbing.no, som blir drevet av Blå Kors sitt senter i Kristiansand, som i fjor hadde en 24 prosent økning i antall henvendelser sammenlignet med året før, fra 5677 til 7443, fra hele landet.

– Det er en veldig stor økning, sier virksomhetsleder Anette Gausdal.

Hjemmemobbingen foregår i form av et krenkende ord og handlinger, utfrysing eller utestengning, skjellsord, kjefting og nedlatende språk.

Med hjemmeskole og -kontor store deler av 2020 frykter nå Blå Kors en ytterligere økning, og har allerede sett tendenser.

– Vi har ikke hentet ut statistikk fra koronaperioden, men vi er enige om at problematikken har økt på chatten, sier Gausdal.

Blant positive funn i rapporten, er en økningen i andelen som sier fra til en voksen når de blir mobbet på skolen, fra 50 prosent i 2018 til 65 prosent i 2019. Likevel mener Blå Kors det sier noe om at tiltak bommer, når hele 47 prosent sier at det ikke hjalp å si fra. Bare 26 prosent svarte at de fikk hjelp.