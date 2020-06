Nå må Sebastian (18) fra Trondheim skrive brev til Slottet

Hvert år utpeker Trondheim Katedralskole en elev som skal få æresprisen. Assisterende rektor ved skolen, Reidar Volden, forklarer at prisen tildeles elever som har utmerket seg i skolesamfunnet.

- Vedkommende må ha bidratt til å opprettholde et god elevmiljø, samt vært aktiv og engasjert gjennom skolegangen, sier Volden.

- En ære

I år var det Sebastian Fornes-Andersen (18) som stakk av med æresprisen.

- Han har vært aktiv på ulike fronter, og har markert seg på ulike arenaer. I tillegg er han et solid samarbeidsmenneske, mener Volden.

Onsdag denne uka mottok Fornes-Andersen prisen.

- Det var en ære å ta den imot. Å være med på å skape et godt skolemiljø har alltid vært viktig for meg, sier han.

Fornes-Andersen har vært elevrådsleder, bidratt i Aktiv skolestart og vært en del av russerevyen. Utenfor skolen har han også vært landdstyrerepresentant i ungdomsorganisasjonen Trondheim Press.

Tar ansvar

Fornes-Andersen, som er russ ved Trondheim Katedralskole i år, mener at det er viktig at noen sørger for et fellesskap.

- Jeg tror man utgjør en større forskjell enn man vet selv og at andre setter mer pris på det enn du tror. Jeg tror mange setter pris på at noen skaper et fellesskap, sier Fornes-Andersen.

- Jeg har aldri hatt noe problem med å ta ansvar. Mye av grunnen til at jeg har valgt å gjøre så mye for skolemiljøet er fordi jeg mener at «man gir det man får». Jeg tenkte ikke så mye på hva jeg kunne få ut av arbeidet mitt, men mer hvordan det ville påvirke andre. Det har motivert meg, legger han til.

Takker for prisen

Nå må Fornes-Andersen skrive takkebrev til slottet.

- Jeg har ikke tenkt så veldig mye på hva jeg skal skrive ennå, men må jo selvfølgelig takke for prisen. Kanskje skrive litt om hvordan de tre årene på skolen har vært - både faglig og sosialt, sier Fornes-Andersen, og legger til at han også må si noen ord om hva som har vært viktig for han på skolen og fremtidsplaner.

Hva han skal gjøre til høsten og videre, er han imidlertid litt usikker på.

- Planen er i første omgang å ta et friår. Når det kommer til studie har det vært mye fram og tilbake. Det er mye å velge i, men kanskje noe innenfor økonomi.