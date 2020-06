Da de utfordret på Instagram, kastet flere fra Kompani Lauritzen seg på

Det sier Markus Sydnes Lampe. Hvert år arrangerer kadettene ved Luftkrigsskolen i Trondheim ei innsamling til Barnekreftforeningen.

Vanligvis samler de inn penger ved å gå fra dør til dør med bøsser, men på grunn av koronasituasjonen måtte de være mer kreative i år.

Ingen forventninger

I fjor samlet de inn 145 000 kroner, og hadde i år et mål om å slå fjorårets rekord med fem tusen. Å klare å nå 150 000 kroner med tanke på situasjonen trodde de imidlertid ville bli vanskelig.

– Vi hadde ingen forventninger da vi starta, men nå ser vi, selv i Covid 19-tiden vi er inne i, at det er mulig å få til ei innsamling, sier Sydnes Lampe, som er innsamlingsleder.

De tre første ukene fikk de inn i underkant av 30 000 kroner. De syntes at det gikk litt treigt, selv om de ikke hadde de store forventningene. Kadettene fikk da en idé om å stare en challenge på Instagram.

På Instagramkontoen «kadettsamfunnet» oppfordret de alle til å gå, løpe, sykle, svømme eller stå på ski, og å vippse 20 kroner for hver kilometer som ble tilbakelagt.

– På kun seks dager samlet vi inn hele 70 000 kroner, sier Sydnes Lampe.

Tok av på Instagram

Ifølge innsamlingslederen tok challengen helt av på Instagram, og har ifølge Sydnes Lampe blitt delt i sosiale medier av Vita og Wanda Mashadi og Emil Solli Tangen – alle aktuelle med Kompani Lauritzen. De har også deltatt i utfordringen, og det samme har treningsprofil Andrea Hegna – for å nevne noen.

Valkyrien, Sjøkrigsskolen sitt kadettsamfunn, har samlet inn 10 00 kroner, og Cyberingeniørhøyskolen 7000 kroner.

– Dette viser hvor langt man kan nå med bare noen få ord, og at er fint å bruke når man vil få fram et viktig budskap. Dette setter vi stor pris på, sier Sydnes Lampe, som legger til at innsamlingen enda ikke er over.

De har til nå samlet inn rett i overkant av 123 000 kroner, men går for å nå målet på 150 000.

– Tusen takk for alle bidrag så langt. Det settes stor pris på, understreker Sydnes Lampe.