Stem på russens beste skolelåt!

Russetiden 2020 vil som veldig mye annet være noe for historiebøkene. Annerledesåret har ført til at ingenting har vært som normalt - heller ikke feiringa til årets russ her i Trondheim.

Presidenten på Tiller videregående skole, Magnus Berg, kan fortelle at det dessverre ikke blir noen russelåt hos dem i år på grunn av koronakrisen. De andre skolene har derimot laga sine låter, og det må tradisjon tro selvfølgelig kåres en vinner!

Stem på din favoritt-sang nederst i artikkelen - du kan stemme én gang i døgnet!

KVT - Genesis 2020

Thora Storm - Blå te æ dør

Strinda - Strinda Cool 2020

Byåsen - Vestover 2020

Malvik - Warzone 2020

Charlottenlund - Chafterski

Katta - Apekatta 2020

Heimdal - Himmelberget 2020