Stem på Trondheims søteste hund!

Vi ba leserne våre sende inn bilder av hundene sine, slik at vi kan ha en uoffisiell kåring av Trondheims søteste hund. Responsen var stor!

Vi i redaksjonen synes at alle de over 100 hundene vi fikk tilsendt bilde av er like skjønne alle sammen, men en jury måtte ta den harde jobben med å velge ut ti finalister. Alle raser er utrolig fine på hver sin måte, og vi har forsøkt å vise fram nettopp det med variasjon blant topp ti.

Stem på din favoritt nederst i artikkelen - du kan stemme én gang i døgnet!

1. Redikk

Eieren beskriver denne lille tassen på fem år som både en rakker og sjarmør! Han er en blanding av bichon frise og bichon havanaise, og har vært med matmor på jobb i eldreomsorgen - noe som skaper stor glede. Redikk elsker kos!

2. Arez

Eieren forteller at den tre år gamle dachsen heter Eirbias Beautiful Big Boy Arez, eller bare Arez, eller bare Presidenten, eller bare President Arez - kjært barn har mange navn. Han har gjort det godt på utstilling, og i fjor ble han svensk champion!

3. Mario

Dette er Mario, han er en snart 2,5 år gammel shiba inu.

4. Hugo

Han er elleve uker gammel og heter Hugo, men kalles for Hugo Boss, forklarer eieren. Han liker å tygge på ørene sine, da de er så lange at han får dem i munnen!

5. Ollie

Ollie er en tre år gammel samojed som elsker å være med på tur, men vil aller helst bli koset med - om det er fremmede eller matmor og matfar er ikke så viktig. Hun elsker å stikke på tur i helgene og har blitt fast inventar i takteltet på bilen når eierne kjører rundt i Norge.

6. Oliver

Dette er Oliver, en blanding av toy puddel og kleinspitz og er litt over 1 år. Olivers favorittsted å gå på tur er på Kristiansten Festning, og hver gang han merker at de er i nærheten, så trekker han som bare det i den retningen!

7. Ailo

Denne karen er sju måneder gammel. Ailo er en blanding av border collie og kelpie!

8. Hugo

Enda en Hugo! Denne karen er en flat coated retriever på snart tolv uker. Han er utrolig leken og tillitsfull, elsker oppmerksomhet og alt som kan tygges på (inkludert fingre og tær) og er glad i å utforske verden, forklarer eieren.

9. Muffe

Dette er en miks mellom york og chihuahua. Lille Muffe er snart sju år gammel, men eieren forteller at alle likevel tror at han er en valp!

10. Akita

Her er Akita, som er en tre år gammel Kleinspitz. Likevel foretrekker hun kattemat når hun skal spise!