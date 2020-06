Folk byr 15 000 kroner for joggeskoene til 16-åringen fra Trondheim

I fjor sommer fikk han øynene opp for såkalt «reselling» – videreselging av merkeklær og sko som stiger i pris. Nylig la han ut et par Nike-sko på Finn.no, som er laget i samarbeid med Ben & Jerrys, til en prislapp på 13 000 kroner. Selv betalte han 999 for dem.

– Jeg har sikkert fått 50 meldinger om skoene, og bud på opptil 15 000 kroner. Disse kommer til å stige i verdi, mener 16-åringen, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Flere til salgs

Han har det med andre ord ikke travelt med å selge, og tror mange av de interesserte er klar over at skoene kan selges for dobbelt så mye om et par år.

Et kjapt søk på Finn viser at det ligger 12 slike par sko ute for salg i Norge akkurat nå. Det dyreste har en prislapp på 18 000 kroner.

«Ben & Jerry's vil bidra til å spre glede og ha det moro. Som en hyllest til dette kredoet har Nike SB kommet med en «chunky» ny utgave av Dunk Low med fargetoner og teksturer som imiterer emballasjen til Ben & Jerry's: velkjent blå himmel, kyr og grønne enger samt fargerike batikkmønstre og tøff tekst på skoens innersåle og hæl» skriver Nike om skoene på sine nettsider.

– Det er stor etterspørsel etter skoene – både nasjonalt og internasjonalt. Få par er produsert, og etterspørselen større enn tilbudet. Når alle er solgt, er det ikke rart at prisen stiger, forklarer 16-åringen fra Trondheim.

– Helt sinnssykt

Han beskriver seg selv som heldig da han fikk sjansen til å kjøpe et par. Han forklarer at når merker lanserer et begrenset antall med spesielle sko, er det mange butikker som arrangerer lotteri om hvem som får kjøpe. Han deltok i et slikt lotterikonsept. 500 ble trukket ut, men butikken hadde kun 200 par sko.

– Dagen etterpå må man kjøpe så raskt som mulig. Det kom bilder av disse skoene på nettet før jul, og allerede da var etterspørselen stor. Lanseringsdatoen var 23. mai, og da hadde skoene blitt såpass «hypa» i forkant og over lang tid. Jeg bruker å følge med på hvilke sko som slippes og forberede meg deretter.

For et par uker siden solgte han et par sko for 15 000 kroner. De betalte han 2000 for. Dette skjer imidlertid ikke hver gang og er et unntakstilfelle ifølge han.

– Det er helt sinnssykt. Jeg kunne selv aldri tillate meg selv å bruke så dyre sko..

Har brukt sko til flere tusen

For selv om han betaler mindre for skoene enn det han selger de for, mister de verdi med en gang de er brukt.

– Da velger jeg på mange måter å ikke godta et bud på 15 000 kroner.

Mange av dem som kjøper slike sko, bruker dem heller aldri, ifølge 16-åringen. Men han har solgt sko til mellom 3000 og 4000 kroner, deriblant Yeezy-sko fra Kanye West, som folk velger å bruke.

– De er ikke like «hypa» som andre sko, men jeg har hatt kunder i utlandet som har brukt sko som har kostet opp mot 10 000 også. Med en gang de er brukt, er de mindre verdt, sier 16-åringen, som fremdeles går på ungdomsskolen og bruker deler av fritiden sin på dette.

Han forteller at det kan ta litt tid å tjene mye penger på «reselling», og at han ofte har utestående penger fordi han velger å «spare» på skoene til de er mer verdt.

– Men det er absolutt mye profittmarginer på mye av det.

Han understreker at han ikke har overskredet skattegrensen på 50 000 kroner i året, men at han vil opprette enkeltmannsforetak dersom han gjør det.

Helt lovlig

Trd.by har tidligere skrevet om Espen Venås og Julie Martinussen Midthus som videreselger merkeklær og sko i Trondheim.

Kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Martin Skaug Halsos, uttalte i 2018 at det er lovlig med såkalt «reselling» og salg av klær som er dyrere enn innkjøpspris.

– Folk selger hus til en annen pris enn hva man kjøpte det for. Unntaket er salg av festival- og konsertbilletter. Dette er en felles regel i EU, sa han.

Espen Venås har drevet med videresalg i tre år og har også etablert enkeltmannsforetak. Det siste året anslår han at han har rundt 50 000 kroner i profitt. Ifølge trønderen er det alle slags folk som kjøper dyre sko og merkeklær på videresalg.

– Før var det flere samlere, men nå har det blitt mer «vanlige» folk også.

– Hvor vanlig er det å få over 10 000 kroner for et par sko?

– Det kommer helt an på hvem som kjøper. Jeg selger mye sko mellom 3500 og 4000 kroner, fordi det er like lett å tjene penger på. Det er vanskeligere å selge sko som koster mer enn 10 000 kroner, fordi da må kjøperen gjerne være en samler som vil investere. Dette er jo en fysisk form for aksjer på en måte, sier Venås.