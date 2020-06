Derfor er Instagram-feeden din full av svarte bilder i dag

Årsaken er en kollektiv aksjon startet i musikkbransjen for å protestere mot rasisme og politivold. Det skriver Wikipedia om fenomenet.

Aksjonen kommer som et svar på at afroamerikanske George Floyd døde 25. mai etter å ha blitt utsatt for politivold.

Oppfordringen til aksjonen kom som et initiativ fra senior artist campaign manager i Platoon, Brianna Agyemang og senior director of marketing i Atlantic Records, Jamilla Thomas.

Ifølge Wikipedia har initiativtakerne bedt afroamerikanere om å ikke kjøpe eller selge noe denne dagen for å vise økonomisk styrke og enhet.

Spotify har kunngjort at de vil legge til et øyeblikk på åtte minutter og 46 sekunder stillhet i noen podkaster og spillelister i løpet av dagen.

Hashtagen #blackouttuesday er i skrivende stund brukt på 4,7 millioner Instagram-innlegg. Flere kjendiser har kastet seg på trenden, deriblant trønderbloggeren Anna Edwin, Tone Damli og Justin Bieber.

Flere har også lagt ut svarte bilder på Snapchat og på Facebook.