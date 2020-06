Da arbeidsplassen hans ble lagt ned, bestemte Kristoffer (26) seg for å starte opp for seg selv: - Håper jeg lykkes

Forrige gang snakket vi med Kristine Larsen Nagy (16) fra Trondheim, som går på ungdomsskolen, men likevel har to jobber.

Denne uka har vi tatt en prat med Kristoffer Saksvik, som er eier og daglig leder ved Sportsfiskesenteret på Stjørdal.

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Sportsfiskesenteret på Stjørdal. Her driver vi med salg av fiskeutstyr – hovedsakelig til laksefiske, innlandsfiske, sjøfiske og isfiske med sluk, flue mark og ja, det som kan festes i enden av et fiskesnøre. Stillingen min er eier, daglig leder, butikkmedarbeider, ryddegutt, vasker og suppleringsansvarlig. Stort sett alle oppgaver unntatt økonom.

Hvilken utdanning har du?

– Har ingen utdanning. Som ung og umoden valgte jeg å avslutte skolekarrieren etter 10. klasse. Mest sannsynlig et valg jeg ville tatt annerledes den dag i dag. Men men!

Hvordan fikk du jobben du har i dag og hvorfor valgte du denne bransjen?

– Jeg fikk muligheten våren 2016 på fiskeutstyrsbutikken «Best fiske». Der vil jeg si at jeg passet godt inn med dem som allerede jobbet der og vi ble en god kompisgjeng. Fikk god opplæring av de og følte jeg tok faget relativt fort. Det var mye tilfeldigheter som gjorde at jeg endte opp der. Men kombinasjonen av å prøve ut noe som interesserte meg og ikke minst at daglig leder den gang, som er en av mine beste venner i dag, var villig til å la meg prøve meg og ga meg god veiledning og innpass fra dag en.

– Sorgens kapittel var høsten 2018 da beskjeden om at butikken som jeg hadde blitt så glad i skulle avvikles og legges ned. Bransjen, kundemassen og ikke minst måten å jobbe på var noe jeg hadde blitt veldig glad i.

– Etter mye fram og tilbake, valgte jeg å starte en tilsvarende butikk selv. Denne beslutningen ble tatt ikke lenge før nyttår (overgang 2018/2019), og med høysesong som starter i mai var det ingen tid å miste. Lokalet ble overtatt 1. mai 2019. 13. mai hadde jeg mitt første salg i butikken, og 15. mai ble den offisielle åpningsdatoen om jeg ikke husker helt feil.

– Siden den gang så har jeg fullført en høysesong, en høst, en vinter og en rar vår takket være pandemien. Nå skriver vi 28.5, noe som betyr at man er straks ferdig med den mest intensive jobben med varemottak og klargjøring av butikken til sesongstart. Det vil si to uker med 12–16 timers arbeidsdager, og ikke minst hver lørdag og søndag i disse tider så butikken er mest mulig klar for at kundene skal kunne komme å handle det de måtte trenge inn mot sesongstart.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min første jobb var en enkel instruktørjobb på en fotballskole arrangert av Rosenborg på Lerkendal.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Jeg hadde en kunde som skulle prøve noen vadesko. Jeg bøyde meg ned i noe typisk skoselgerposisjon. Mens jeg sitter på huk, så kikker jeg ned og ser at hele skrevet på jeansen mine har gått i sømmene. Dette var selvsagt den dagen da jeg ikke plukka med meg underbukser inn til badet om morgenen og hadde dratt commando på jobb. Om kunden fikk med seg dette vet jeg ikke, men det er samtidig vanskelig å se for seg noe annet der jeg satt rett fremfor.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

– Det er utrolig gøy med kunder, både nye og gamle som gir uttrykk for hvor kult de synes det er å komme til en plass hvor de både finner stort sett det de trenger og ikke minst får svar på det de lurer på. Kanskje til og med svar på noe de ikke visste at du lurte på før de kom.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– Det morsomste må helt klart være turene jeg har dratt på i forbindelse med fiske og bekjentskaper jeg har fått gjennom jobben. Vi har dratt to ganger til øya Seiland i Finnmark på kveitefiske og to ganger til Mexico som har vært fluefisketurer etter flere forskjellige arter. For øvrig de morsomste turene jeg noen gang har vært på.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Vanskelig spørsmål. Jeg har kun prøvd meg som ung, enda. Men når det dukker opp saker og ting så vil jeg tro erfaring gjerne kan være positivt. Som egen sjef så er det ikke så mange å lene seg til og det vil alltid være noen situasjoner hvor jeg kan føle meg litt rådløs. Men jeg har mye godt folk rundt meg og det er alltid støtte og råd å få, når jeg endelig ber om det.

– Skal ikke spille gutsekortet som fordel på å være ung nå, men jeg tenker at om man er lærevillig, så tror jeg mye kan sette seg litt raskere for noen som er ung enn hos noen som har jobbet i mange år.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Det er ikke opp til meg å svare på. Jeg jobber enda på med et stort håp om å lykkes en gang. Men dit er jeg ikke kommet enda. For min egen del så merker jeg at pågangsviljen er helt klart størst når man gjør noe som man brenner for og er interessert i.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Nok et vanskelig spørsmål å svare på. Tanken i dag er at jeg har fryktelig lyst til å jobbe innen det jeg gjør nå. Kort fortalt – salg av fiskeutstyr. Men innen den tid kan mye forandre seg, så jeg tenker at så lenge jeg gjør noe som jeg liker så godt som jeg liker den jobben jeg har nå, skal jeg si meg veldig fornøyd. At jeg på en eller annen måte har en fiskende livsstil er nok helt sikkert. Kanskje har jeg en eller to turer til tropisk fiske ekstra på samvittigheten om 10 år.