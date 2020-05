Karen (24) får en annerledes start på lederåret i Trondheim: - Håper vi klarer å løse det på best mulig måte

I midten av mars var det 24-åringen som til slutt ble valgt som Studentersamfundets nye leder. Det siste året er det Frida Jerve som har hatt tittelen, før Mjør tok over 17. mai.

- I begynnelsen var vi spente på hvordan vi skulle få til festmøtet, men det ble heldigvis bra til slutt. Vi spilte inn alle innslag på forhånd, og vi var kun medlemmer i styret og teknikere i Storsalen. Video ble sendt på kvelden, forklarer Mjør.

Stengte tidligere

Det ble en annerledes maktovertakelse enn det lektorstudenten hadde sett for seg – med blå hansker og antibac i alle hjørner. Forhold utenom normalen må hun nok imidlertid belage seg på også ei god tid framover.

Som alle andre uteplasser, stengte også Samfundet dørene i midten av mars. Vanligvis stenger Samfundet i slutten av april – når eksamensperiode og sommerferie står for tur.

Mjør og det nye styret tar sikte på å åpne dørene igjen 10. august for nye og gamle studenter. Hvordan denne åpningen skal se ut er enda i planleggingsfasen, men så lenge retningslinjene ikke blir strengere igjen, vil de kunne åpne Samfundet da.

- Slik ting er nå, ser det ut som man kan være 200 samlet fra midten av juni. Jeg håper vi får flere svar på pressekonferansen 15. juni, sier Mjør, og legger til at sommeren vil gå til å planlegge høsten og alle mulige scenarioer.

- Vi håper at vi klarer å løse dette på best mulig måte, og har satt ned et team som skal jobbe med dette gjennom sommeren. Vi er også i kontakt med linjeforeningene om fadderuka og arrangementer da, legger hun til.

Skape en møteplass

Mjør forteller at de har veldig lyst til å vise fram Samfundet til de nye studentene som kommer til byen til høsten.

- Å starte studietiden sin på denne måten er ikke noe morsomt for noen. Da er det viktig at vi kan skape en møteplass – selv om det blir en annen type møteplass enn det Samfundet er kjent for å være.

Oppstartsperioden som leder blir nok ikke helt som Mjør hadde sett for seg. Styret ble valgt gjennom digitale kanaler.

- Det var flere helt nye fjes, som jeg ikke hadde møtt i det hele tatt før. Det er først i det siste at vi har kunnet møtes fysisk. Jeg er imponert over hvor positiv innstilling alle har. Vi har alle et ønske om å se det beste i en vanskelig situasjon.

- Viktigst å åpne igjen

Selv om lederåret har starta litt annerledes, ser 24-åringen fram til å ta fatt på oppgavene som kommer hennes vei det neste år.

- Ledervalget var to dager før det hele smalt. Ingen forsto da hvor stort utbruddet kom til å være. Jeg er glad jeg har vært med i styret et år allerede. Selv om det er et nytt verv, har jeg kjennskap til hvordan ting fungerer, sier Mjør, og legger til:

- Jeg gleder meg til det neste året. Det blir spennende å se hvordan vi får til å fronte Samfundet. Det blir nok noen utfordringer, men det viktigste er at vi får til å åpne opp igjen – selv om det blir annerledes.