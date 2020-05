Fem ting som skjer i Trondheim denne helga

Samfunnet er sakte, men sikkert på vei til å åpne opp. Snart åpner utelivet i Trondheim igjen, og det gjør mye annet også. I tillegg er det fortsatt mange nettarrangementer som kan være verdt å få med seg. Her har vi samlet sammen et lite knippe med aktiviteter du kan finne på i helga.

Bondens marked

Hvor: Kongens gate

Når: Lørdag 23. mai

For et par uker siden dukket Bondens marked opp på Torget igjen, og denne helga er de tilbake med et koronatilpasset marked.

– Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsbestille varer hos våre produsenter, skriver de på Facebook-arrangementet.

Så mange har benyttet seg av digitale kulturtilbud i koronatiden Digitale kulturopplevelser fenger. En av tre nordmenn har funnet fram til et kulturtilbud på nett.

Åge-konsert

Hvor: På nett

Når: Lørdag 23. mai

Lørdag spiller Åge og Sambandet sommerens eneste konsert. Den kan du se på adressa.no!

Underbakken

Hvor: På nett

Når: Lørdag 23. mai

Streamingfesten fra Lokal/Tyven har kommet til veis ende og de arrangerer lørdag den siste konserten.

– Vi får besøk av ingen ringere enn den finsk-norske soniske kraften Barren Womb som kommer med sitt nye album i sekken, skriver arrangørene i Facebook-arrangementet.

Kommentar: «Her er en topp elleve-liste over ting jeg savner. NB: I-landsproblemer» Vi kan kanskje være enige i at livet har mistet litt av sjarmen siden nasjonen stengte dører og vinduer i mars. Her er en topp elleve-liste over ting jeg savner. NB: I-landsproblemer.

Spartan Workout Warrior

Hvor: Ringvålvegen

Når: Lørdag 23. mai

Spartan Workout Trondheim inviterer til Spartan Workout Warrior. På Facebook kaller de det et lavterskel-arrangement tilrettelagt for alle uansett form og nivå.

– Vi ønsker å holde hjulene i gang for alle de med konkurranseinstinkt og de som liker mestringsfølelsen, skriver de på Facebook-arrangementet.

Flatåsløpet – virtuelt!

Hvor: Flatåsen Kunstgress

Når: Hele uka

Flatåsløpet starter friidrettssesongen med å arrangere en vårutgave av Flatåsløpet – denne gangen virtuelt!

Løpet må gjennomføres en gang mellom mandag 18. mai og søndag 24. mai.