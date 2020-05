Åpner ny salong i Midtbyen: - Kundene kommer inn med åpen munn

Det sier Delaram Roohi. I forrige uke kunne hun åpne dørene til sin nye skjønnhetssalong, «Eurolash», i Brattørgata i Midtbyen.

– Jeg håper og tror at dette vil gå bra. Det er tøft nå, men jeg ser lyst på videre drift, sier hun til Trd.by.

Bedre beliggenhet

Roohi begynte å legge vipper for syv år siden. Etter noen år i virket, lærte hun også bort kunsten til søsteren Sara, som for to år siden åpnet en «Eurolash»-salong i Canada.

– Vi har lenge snakket om en kjede, forklarer Roohi, som til nå har drevet vippesalong hjemme i Sjetnemarka.

– Mange av kundene synes det var styrete å skulle komme seg dit. Jeg har alltid drømt om en egen salong i Midtbyen. Det gjør det så mye enklere for kundene mine, forklarer hun.

I tillegg til vippebehandlinger, tilbyr hun også microblading på bryn i salongen, som de siste månedene har vært gjenstand for oppussing. Med god hjelp fra samboeren Ståle Langørgen kunne hun si seg ferdig i midten av mai.

– Jeg hadde aldri klart det uten hans hjelp. Som du ser er vi glade i gull, sier hun og ler.

Måtte legge ned

I begynnelsen av mai måtte Brow Rehab i Midtbyen stenge dørene etter tre år i Midtbyen. Driverne takket nei til å drive videre som franchise etter at kjeden valgte å legge ned.

Det er fremdeles mange aktører i byen som driver med vipper og bryn, men Roohi er ikke redd for konkurranse.

– Jeg vil fokusere på å utvikle meg selv og min salong. Vi lager våre egne produkter, og jeg skiller meg ut med min Phi-utdanning, sier Roohi.

Ifølge henne tar utdanningen seks måneder, og Roohi måtte gjennom 11 eksamener før hun fikk bestå brynsutdanningen.

Vil utvide

I begynnelsen skal Roohi jobbe alene i salongen, men tar sikte på å ansette flere etter hvert.

Sine gamle kunder tar hun med seg videre fra Sjetnemarka og til Midtbyen. De har ifølge Roohi gitt henne utelukkende god respons på de nye lokalene.

– De kommer inn i salongen med åpen munn, og det er jo morsomt, sier hun og ler.

Roohi tar også sikte på å utvide tilbudet i salongen på sikt.

– Planen er å ta spraytan-kurs, slik at vi også kan tilby dette i kjelleren, forklarer hun.