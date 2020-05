Åpner ny restaurant i Midtbyen: – Det finnes et hull som kan tettes i Trondheim

– Vi fikk nøkkelen 2. mars, men så sa det stopp etter et par uker, forklarer Haugan, som sammen med Thiruna også driver museumskafeen på Ringve.

Lokalene i Vår Frue Strede i Midtbyen har de siste ti årene rommet restauranten Vida. Da de nye eierne tok over var det helt andre farger og materialer, men med koronautbruddet fikk de god tid til å pusse opp lokalene.

– Over all forventning

De siste månedene har Haugan og Thiruna malt vegger, bygd ny bar og fått på plass spesiallagde bord og lamper. Erichsen-hjørnet har de bevart i de gamle Erichsen-lokalene.

1. mai så de seg nødt til å åpne opp restauranten, selv om det ikke var en enkel beslutning å ta.

– Selv om samfunnet er nede, løper utgiftene. Det har vært både skummelt og rart å åpne opp en restaurant når ting er slik som de er, sier Haugan.

Åpningen har imidlertid gått over alt forventning, kan hun fortelle.

– De første ukene har vært rolige, men bedre enn forventet. Vi ville ha ei rolig åpning for å bli kjent med lokalet og kjøkkenet. I tillegg føltes det feil å skulle reklamere med åpning i ei slik tid, men mye har gått gjennom jungeltelegrafen. Venner og bekjente har vært her, og gamle stamkunder til de tidligere driverne.

Indisk kjøkken

Restauranten har fått navnet Koh i Nor, som er persisk og betyr «fjell av lys». Haugan forklarer at restauranten er inspirert av kolonitiden til engelskmenn, og at vestlige og østlige mattradisjoner skal møtes her.

– Konseptet er todelt. På dagtid har vi kafé med smørbrød, løksuppe og kaker. På kvelden bytter vi til det asiatiske kjøkken. Da serverer vi indisk mat laget av norske råvarer, sier hun.

Det finnes fra før av to indiske restauranter i Midtbyen – Indian Tandoori og Taste of India. Det mener Haugan er for lite.

– Det finnes et hull som kan tettes i Trondheim. Byen er fra før av metta på sushi- og burgerplasser. Vi skjønte at det ikke var noen vits i å bevege seg i den retningen, men det manglet noe asiatisk i dette området. I Oslo er indisk mat veldig populært, og jeg tror Trondheim er i ferd med å komme etter.

På utkikk lenge

Hun og Thiruna har hatt restaurantplaner i mange år. De har også vært på jakt etter lokaler lenge, men syntes ikke noe passet før de fant lokalet bak Vår Frue kirke.

– Her var det en god sjel i veggene. Beliggenheten er også god, selv om den er litt gjemt. Alt er nærme, men det virker likevel litt fjernt. Selv om det kun er et steinkast unna torget.

I de 180 kvadratmeter store lokalene har de rundt 90 sitteplasser. Tilbakemeldingene fra gjestene har vært utelukkende positive ifølge Haugan.

– De er nysgjerrige og fornøyde. Vi føler oss veldig godt tatt imot. Vi merker også at gjestene er veldig pratsomme. Det er lenge siden de har hatt menneskelig kontakt i disse tider. Det fører til mange artige historier, noe vi synes er veldig koselig, sier hun og smiler.