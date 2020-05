Fikk du ikke plass i år? Så mye koster det å sy ut bunaden i Trondheim

Bunaden som satt helt fint i fjor, passet dessverre ikke i år. Kanskje har de siste månedenes innesitting ført til noen kilo ekstra, eller har kroppen kanskje valgt å kvitte seg med noen?

Uansett årsak – sjansen for at bunaden du fikk til konfirmasjonen din skal passe livet ut, er relativt liten.

Familiebedriften fikk tid til overs da utbruddet kom. Det resulterte i et morsomt påfunn Da arbeidsmengden gikk betraktelig ned i mars, måtte familiebedriften tenke kreativt for å få tiden til å gå.

Kroppen forandrer seg

– Det er vanskelig å si hvor ofte man må sy om bunaden sin. Det finnes ikke noe statistikk på det, og noen må gjøre det oftere enn andre. Men mange får gjerne bunad til konfirmasjonen sin, og det er klart at kroppen forandrer seg gjennom et langt liv, sier daglig leder ved Husfliden i Trondheim, Vibeke Furu.

Også for Husfliden har de siste månedene vært spesielle. Det stoppet brått i midten av mars, men de har likevel klart å holde hjulene i gang, ifølge Furu.

– Utbruddet har gått mest utover gavebutikken og bunadstilbehøret, men vi har hatt full produksjon hele tiden. Det er vi veldig glade for. Nå er vi avhengig av nye bestillinger utover sommeren og høsten. Konfirmasjonene er jo utsatt, så sesongen har nok endret seg, sier Furu.

Prisen varierer

Hvor mye det koster å sy inn eller ut en bunad, kommer helt an på forklarer Furu.

– Det spørs helt hva som må gjøres og hvilken type bunad det er snakk om. I utgangspunktet er det vanskelig å gi en fast pris til kundene. Vi tar dem inn og ser deretter hvor mye som må gjøres, sier hun.

Timesprisen på omsøm og reparasjoner er 990 kroner hos Husfliden. Furu opplyser at de har fast pris når det kommer til omsøm på Trønderbunaden. Å sy om vesten koster 2900 kroner, mens det koster 1900 å legge ut stakken.

Esben Thyrum jobber med marked og salg i Norske Bunader. Også han opplyser at prisen kommer helt an på hva det er som må gjøres. Hos dem er timesprisen 500 kroner.

– Det varierer veldig hvor mange timer som trengs, men det mest normale er mellom fem og åtte timer. Det er mye som skal åpnes og sys igjen, sier Thyrum, og legger til at prisen er lik for herre- og damebunader.

Finner løsning sammen

Linda Hårstad ved Bunadfolk forteller at hun aldri gir kunden en pris før hun ser produktet.

– Hvordan prisen blir, kommer helt an på hva som skal gjøres, og hvor mye kunden ønsker at skal gjøres. Sammen kan vi finne muligheter for å gjøre innsøm og utsøm på en enklere måte. Vi finner ei løsning i fellesskap, sier hun.

Timesprisen hos Bunadfolk er 600 kroner opplyser Hårstad.

– Enkelte bunader er laget slik at de enkelt kan sys ut, mens andre ikke. Noen kommer med bunader som er så greie å sy ut at vi kun bruker tre eller fire timer. Da blir prisen rundt 2000 kroner, forklarer hun.

Har fastpris

I motsetning til de andre aktørene, opererer Helens Systue på Lademoen med fastpris. For 2 600 kroner syr de ut og inn både vest og stakk.

– Er arbeidet enkelt, kan vi trekke fra et par hundre kroner på prisen, og er det noe ekstra som skal gjøres, må vi legge til et par hundre kroner. Men vi har standardpris, forklarer Linda Nguyen.

– Om bunaden skal gjøres om helt, fra en veldig liten størrelse til en stor størrelse, må vi sprette opp hele. Da kan det bli dyrere, legger hun til.

Ifølge Nguyen er det både fordeler og ulemper med å operere med fastpris.

– Det er viktig for oss at bunaden sitter bra. Hvis det blir feil må vi gjøre jobben om igjen, og da blir det på oss. Det samme gjelder dersom kundens kroppen endrer seg mens bunaden er inne hos oss.