Ida (21) bruker stemmen sin etter Paradise Hotel til å nå ut til ungdom: - Jeg leita etter andre i min situasjon

Bakke har en egen Youtube-kanal, hvor hun først delte sin historie i en video sammen med moren sin.

- Da jeg ble syk selv, leita jeg etter andre som hadde vært i min situasjon. Jeg synes det er viktig å være mer åpen om slikt. Du kan lese mye om dem det ikke går bra med, men jeg vil vise at livet går videre for mange av oss, sier Bakke til Trd.by.

Hostet blod

I nesten to år bodde Bakke på sykehus. Hun husker fremdeles godt hvordan sykdomstegnene begynte.

- Vi skulle ha skidag på skolen, og at jeg sleit med å bare komme meg til bussholdeplassen. Halvveis ut i løypa måtte jeg sette med ned, sier Bakke, som deretter ble sendt hjem fra skolen.

Etter de første visittene på legevakta, konstaterte legene med at hun hadde kyssesyken. Så begynte hun å hoste blod. Deretter gikk turen til St. Olav hvor Bakke og familien fikk vite diagnosen.

Akutt lymfatisk leukemi er ifølge Norsk Helseinformatikk en form for blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, lymfocyttene, formerer seg uhemmet. Som følge av dette vil antallet røde blodlegemer, normale hvite blodlegemer og blodplater reduseres.

Akutt lymfatisk leukemi utgjør 85 prosent av alle tilfeller av blodkreft hos barn, og 20 prosent av blodkreft hos voksne.

Verst å miste håret

Bakke forteller at prognosene var dårlige. Redselen for å miste håret var imidlertid større enn redselen for å dø.

- Det har mye å si for identiteten din i den alderen. Jeg mista meg selv da jeg mista håret. Jeg hadde satt det i en knute for å utsette prosessen så lenge som mulig, men til slutt måtte den tas ut, sier hun.

- Hva husker du best fra den tiden?

- Det er nok dette med håret, men også legene og humoren vi hadde rundt det, sier hun.

Bakke gikk glipp av to og et halvt år med ungdomstid før hun ble friskmeldt. Når hun ser tilbake på sykdomstiden, beskriver hun seg selv som en annen jente i en annen tid. Hun mistet all selvtillit, noe hun hadde hatt flust av i tiden før. Likevel ville hun ikke ha vært foruten erfaringen.

- Det er kanskje tullete å si, men jeg lærte mye om meg selv. Jeg har nok et annet perspektiv på livet som ikke alle andre 21-åringer har. Livet kan brått snu, og jeg setter pris på det på en helt annen måte, sier hun.

En større stemme

Denne uka var Bakke og moren hennes gjester på God Morgen Norge. Her fortalte de både om Youtube-kanalen og sykdomsperioden.

- Det var skummelt og fjernt å være på direktesendt, nasjonal TV. Vi lager jo videoer som klippes, og er ikke så vant til å tenke over hva vi sier. Det måtte vi der, men det gikk fint, sier Bakke og smiler.

Hun forteller om utelukkende gode tilbakemeldinger etter å ha delt sin historie åpenhjertig med det norske folk.

Bakke er i dag aktuell som en av deltakerne i Paradise Hotel på TV3. Hvert år etter at innspillingen er ferdig, reiser som regel deltakerne rundt på utesteder rundt omkring i landet for å feste. Bakke vil bruke Paradise Hotel-stemmen sin til noe annet.

- Jeg har valgt å være åpen om min historie for å kunne hjelpe ungdom, men vanligvis kan det være vanskelig å nå ut. Nå har jeg imidlertid fått en større stemme. Det føles godt å kunne bruke den til noe viktig, i stedet for å dra rundt på uteplasser.