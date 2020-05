Vanskelig å stå opp til første time? Dette hjelper, ifølge forskning

Det er verre for en tenåring å dra seg tidlig opp av senga om morgenen enn det er for yngre og eldre mennesker. Da kan det hjelpe å få en time ekstra under dyna før første time starter. Det skriver forskning.no.

I Minnesota i USA ga de noen tenåringen muligheten til akkurat dét, mens andre fortsatte som før. Elevene som starta en time seinere, sov nesten tre kvarter lengre på natta, i tillegg til en halvtime mindre om natta i helgene. Sistnevnte kan tyde på at de ikke hadde like stort behov for å sove ut som de andre ungdommene, skriver forskning.no.

BI avlyser høstens utvekslingsopphold til land utenfor Europa Handelshøyskolen BI avlyser alle utvekslingsopphold til land utenfor Europa for høstsemesteret 2020.

Studien målte søvn gjennom armbånd som elevene hadde på seg i ei uke av gangen. Forskerne fulgte 455 elever i to år, fra de var rundt 15 år i 2016 til de ble 17 år i 2018.

De elevene som fikk utsatt skolestart sov bare 7 timer og 40 minutter i gjennomsnitt. Med seinere skolestart kom de over 8 timer.

Skal gi russen refusjonsalternativ onsdag: - Nå har vi endelig kommet frem til det beste alternativet Da Landstreffet ble avlyst ble det sendt inn så mange klager til Forbrukerrådet at russen ikke trengte sende inn flere. Russen krevde full refusjon. Onsdag 6. mai gir Landstreff Stavanger den endelige kompensasjonsordningen.

Mens elevene som fortsatte med tidlig skolestart, sov 8 timer da de var 15 år. Innen de var blitt 17, hadde søvnlengden blitt forkortet til 7 timer og 45 minutter.

Forskning.no skriver at resultatet ikke var uventet, da tidligere forskning har vist det samme.