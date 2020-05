Ikke russetid før i juni, men fester likevel: - Vi har prøvd å overholde de reglene som er gitt

I slutten av april hadde Trondheim kommune og politiet et møte for å finne en felles strategi for hvordan de skulle håndtere mai måned, både med tanke på uorganiserte samlinger generelt og for russefeiringa.

Russepresidentene ved trondheimsskolene ble enige om å utsette russetida til 16. juni, dersom feiringa lar seg gjennomføre da.

Den første uka i mai har det imidlertid vær massevis av russ å se i bybildet.

Alternative måter

Russepresident ved Thora Storm videregående skole, Andreas Ryggvik Karlsen, forteller at de aller fleste har startet russetida på alternative måter.

- Mange av oss vil bruke dressen vår i mai. De aller fleste har startet litt. Vi har for det meste vært ute, og prøvd å overholde de reglene som er gitt, sier Ryggvik Karlsen.

Ved Thora Storm har de hatt digital dåp, i tillegg til at grupper på fem møttes for å gjennomføre dåpen.

- Det var ikke ideelt, men det funket greit. Det ble dåp til slutt, sier han.

På Strinda videregående skole planlegges det klassevise dåper til neste uke. Lørdag skal to klasser døpes samtidig ved Trondheim Katedralskole.

- Vi blir under 50 personer og har med oss arrangør, forklarer russepresident Hanne Søyseth.

Får være 20

Russepresident ved Strinda videregående skole, Fredrik Qvigstad, forteller at også de har møttes ute i små grupper fram til nå.

- Vi har vært påpasselige med å ikke dele flasker, vasket hendene og holdt god avstand til hverandre, sier han.

Torsdag 7. mai ble oppfordringen om at maks fem personer kan være sammen, opphevet. Den nye regelen er at nå kan maks 20 personer være samlet, forutsett at man holder en meter avstand.

- Vi har foreløpig ikke lagt noen planer, men det hjelper selvfølgelig mye. Russegruppa vår er på 20 personer, og nå kan vi alle være samlet, sier Qvigstad.

Søyseth synes det er bra at større grupper nå kan være sammen.

- Vi må selvfølgelig fortsatt forholde oss til de reglene som er, men det at vi kan møtes flere om gangen er positivt.

- Veldig usikkert

På grunn av koronasituasjonen ble ikke mai slik russen hadde sett for seg.

- Det er veldig kjipt at vi ikke får oppleve russetida slik som tidligere. Dette skal være siste farvel etter tre år, og vi mister mye av samholdet og engasjementet mange har på slutten av videregående. Vi vet ikke hva som er planen fra 16. juni, men jeg håper at vi kan få til en litt mer vanlig feiring da, sier Qvigstad.

Også Søyseth peker på at det har vært mye usikkerhet knyttet til årets russefeiring.

- Mange spør presidentene om hva som skjer, men vi vet jo ikke vi heller. Det har vært vanskelig å forholde seg til. Jeg tror nok mange er gira på litt mer feiring fra 16. juni av, dersom vi kan møtes i større grupper.

Ingen problemer

Operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag Politidistrikt forteller at de ikke har noen innvendinger med russen per 7. mai.

- Vi har ikke hatt noen problemer med russen så langt. Vi ser at de er ute og de oppfører seg greit, sier han.

- Har politiet måttet bryte opp grupper som har vært flere enn fem personer?

- I slike tilfeller har vi snakket med dem. Det har vært forebyggende, og ikke vært et stort problem, sier Brevik.

Søyseth forteller at de enkelte ganger har vært mer enn fem personer på samme sted.

- Da har vi vært ute og unngått kroppslig kontakt. Samtidig har vi gitt oss og dratt hjem når det har vært på tide, sier hun.