– Dette er ikke veien til millionen, men jeg har en livskvalitet jeg setter utrolig stor pris på

Helt siden Jakob Kaas var et lite barn, har han hatt en drøm om å åpne CD-butikk. Da han flyttet fra Danmark og til Trondheim sammen med kona, skulle det etter hvert bli en realitet.

– For mange år siden var det en som spurte meg hvorfor jeg ikke var på platemessa i Trondheim. Jeg var ny i byen og visste ikke at den fantes. Jeg følte at det mangla en plass hvor slike messer ble formidlet, og jeg lagde derfor en hjemmeside, sier han.

Slik ble nettsiden All Good Clean Records til, og i 2015 åpnet han også butikk under samme navn i Nonnegata på Møllenberg.

Som en tidsmaskin

Fra begynnelsen av har All Good Clean Records vært både kaffebar og platebutikk. Med tiden har det blitt mindre og mindre kaffebar, og i dag har han rundt 3000 plater i butikken. Det går mest i rockemusikk – som Kaas er aller mest interessert i selv.

Hvor musikkinteressen kommer fra, vet han imidlertid ikke helt selv.

– Jeg har ikke vokst opp i et hjem med piano, men foreldrene mine hørte alltid veldig mye på radio. Da jeg var liten, hadde mange av vennene mine eldre søsken med kassettspillere. Jeg husker at jeg var hjemme hos dem, og at vi egentlig skulle leke med lego, men at jeg heller ble stående i dørkarmen og høre på musikken til søsknene. Det fascinerte meg at man kunne høre en låt 80 ganger på rad hvis man ville det, sier Kaas, som er fra Svendborg i Danmark.

Han beskriver musikk som den eneste tidsmaskinen som er oppfunnet.

– Den kan ta oss tilbake til både gamle følelser og epoker, og med musikken kan man nærmest gjenoppleve det. For meg fungerer musikken som en slags dagbok. I ulike perioder spiller jeg noe musikk bevist, slik at jeg skal kunne se tilbake på akkurat den tiden.

Sa opp en trygg jobb

Kaas er egentlig utdannet lærer, og de to første driftsårene kombinerte han lærerjobben med butikkdrifta. I 2017 sa han opp for å satse fullt og helt på All Good Clean Records.

– De fem siste årene har vært helt fantastiske og utfordrende. Jeg hadde ingen erfaring med butikkdrift fra før av.

Han forklarer at på den ene siden er det veldig fint å kunne gjøre noe han liker svært godt. Nemlig det å høre på musikk, drikke kaffe og fortelle andre om musikk. På den andre siden har det til tider vært svært vanskelig å få det hele til å gå rundt.

– På noen tidspunkt har økonomien vært så utrolig svak. Jeg har angra på at jeg sa opp en trygg jobb i kommunen – som jeg også syntes var fantastisk.

Det har med andre ord gått mye opp og ned, men de to siste årene har ifølge Kaas vært stabile. Regnskapstallene fra Proff viser at All Good Clean Records omsatte for rett i underkant av 1,2 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et underskudd på 100 000.

– Dette er ikke veien til millionen, men jeg har en livskvalitet jeg setter utrolig stor pris på. Det er et privilegium å kunne glede seg til å dra på jobb hver dag, sier trebarnsfaren.

Spesielle måneder

Som for så mange andre butikkdrivere, har de siste månedene vært spesielle også for Kaas. Han har imidlertid ikke merka den store forskjellen for butikken sin del.

– Det er jeg veldig overrasket over. Men samtidig – jeg har en god, fast kundegruppe som har backet meg enormt. Det har vært kunder innom som har sagt at de ikke er på jakt etter noe bestemt. De vil bare kjøpe noen plater, fordi de tenker at jeg har bruk for omsetningen. Det har ikke vært nødvendig for meg å gå ut i sosiale medier og si at butikken har det vanskelig. Det er jeg enormt takknemlig for.

Den faste kundegruppa er mye av grunnen til at All Good Clean Records overlever resten av året også. Kaas sammenligner gjerne butikken med Ikea.

– Vi ligger utenfor sentrum, så det er lite med vindusshopping. Men samtidig kommer kundene hit med et formål. Du drar heller ikke på Ikea bare for å titte. Du drar dit fordi du vet du skal ha noe der.