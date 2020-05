Onsdag kommer et endelig refusjonsalternativ for Landstreff Stavanger

Pressesjef for Landstreffet Aasmund Lund vil av «tekniske årsaker» ikke si noe om hva alternativene blir før onsdag, men er sikker på at russen vil bli fornøyd.

– Vi har jobbet hardt for en god løsning helt siden vi var nødt til å avlyse, og etter at vi forstod at mange ønsket refusjon. Nå har vi endelig kommet frem til det beste alternativet, sier Lund til Byas.

Politiet, kommunen og russen: Slik blir årets feiring i Trondheim Det vil ikke bli noen normal vår, konkluderer politiet og kommunen. Trondheimsrussen flytter offisielt på årets feiring.

Forbrukerrådet: To muligheter

25. mars kunngjorde Landstreff Stavanger at de var nødt til å avlyse den utsolgte festivalen. En full refusjon av festivalbilletten kunne ikke gis, og gratis pass til andre festivaler ble derfor tilbudt til russen.

«Back Together by LS», to festivalpass til Elvefestivalen i Drammen, to sesongkort til Kongeparken, og et weekendpass til Palmesus var alternativet russen kunne velge mellom. Flere var ikke fornøyd med tilbudet og kontaktet Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet støttet kravet om full refusjon, og oppga to mulige løsninger:

Enten full refusjon av billettutgifter, eller en delvis tilbakebetaling.

Hvilken av disse to det blir, ønsker Lund ikke å uttale seg om før onsdag.

En lang og vanskelig prosess

15. april bekreftet LS at de nå hadde utbetalt full refusjon av tilleggsprodukter til 95 prosent av de som hadde bestilt dette, de resterende 5 prosentene fikk tilbakebetalt av ticketmaster samme uke.

LS har tidligere meldt at de har jobbet aktivt opp mot egen bankforbindelse, Kulturrådet, Forbrukerrådet, og Norske konsertarrangører, og meldte at det ikke fantes støtteordninger for festivaler som arrangeres fra og med 1. mai til 15. juni som tilsvarer perioden regjeringen har stengt for denne type arrangementer.

Festivalen konkluderte likevel med at en refusjon måtte bli et av alternativene, i tillegg til de tidligere presenterte alternativene.

– På onsdag vil alle som har bestilt festivalpass få en ny mail med alternative valg - og dersom en allerede har takket ja til et alternativ, vil det være mulighet for å omgjøre valget, forteller Lund.