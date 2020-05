Utvider restauranten i Midtbyen: - Det vil bety mye for omsetningen vår

- Nå blir det større og bedre enn tidligere. Fra før hadde vi rundt 15 sitteplasser, nå blir det opptil 50.

Det sier Giuseppe Santoro, en av driverne bak den italienske restauranten Grano i Søndre gate. 19. april stengte de dørene - ikke på grunn av koronasituasjonen, men for å utvide og pusse opp.

- Vi har planlagt å gjøre dette lenge, og siden det ble mindre å gjøre bestemte vi oss for å utvide nå. Det er litt risikabelt, men vi vil gjøre det beste ut av situasjonen, legger Milan Velickovic til.

Fra take away til skjenkebevilling

For litt over et år siden åpnet italienerne Antonio Melis og Milan Velickovic pizzarestauranten sammen i Søndre gate. I løpet av deres første driftsår har to drivere blitt til fire, der Giuseppe Santoro og Luca Melis - også italienere - har blitt med på laget.

- Vi har bodd i Trondheim i fem år, men var likevel spent på hvordan restauranten ville passe inn i Trondheim. Men det har gått veldig bra, med stadig vekst. Det er også derfor vi vil utvide, forklarer Milan.

Han anslår at opptil 90 prosent av omsetningen deres så langt har kommet fra take away-bestillinger. Gjestene har etterlyst flere og bedre sittplasser, og det vil de nå skaffe.

- På grunn av dette har vi frem til nå ikke hatt skjenkebevilling. Nå vil folk ha god plass til å sitte ned for å spise, samt få vin og øl til maten. Det vil bety mye for omsetningen vår.

Vil gjenåpne så fort som mulig

Til daglig er det opptil åtte ansatte ved restauranten, og i tiden før de stengte dørene for oppussing,måtte noen permitteres. Milan sier at de håper at så mange som mulig får komme tilbake for fullt.

- Vi er nødt til å starte opp igjen litt sakte, men håper selvfølgelig å bringe tilbake alle ansatte så fort det lar seg gjøre. Vi er ikke helt sikre, men håper på å åpne innen en ukes tid, sier Milan tirsdag formiddag.

Driverne forsikrer om at det ekte, autentiske italienske konseptet vil bli bevart. Konseptet vil være det samme, noe forbedret med noe nytt.