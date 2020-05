Da Tollef (18) kom med en ny idé, ble det lettere for Edel (74) å spørre om hjelp

– Jeg tenkte at dette var en fin måte å bli bedre kjent med nabolaget sitt på, samtidig som det senker terskelen for å be hverandre om hjelp, sier Tollef.

Slik ble også en lokal valuta for nabolaget i Schøningsdal til.

Har gitt ut sedler

Ideen til den lokale valutaen kom fra et konsept i Tyskland. Der har de såkalte Tauschringe med lokal valuta. Innenfor et avgrenset område kan de i bytteringen handle tjenester og varer uten å blande inn ekte penger.

De to siste ukene har Tollefs nabolag benyttet seg av «Schøningsdaler». I Facebook-gruppa kjøper naboene bøker av hverandre, låner ut tilhengere og hjelper hverandre med andre tjenester – for å nevne noe.

Tollef forklarer at alle i nabolaget har fått tildelt en bunke med «Schøningsdaler» som de kan benytte seg av. Designet på sedlene kan også fargelegges.

– Fargeleggingen er også en del av opplegget. Vi prøver å lage så mye aktivitet som mulig ut av hele konseptet. Nå når barna må være inne, kan det være god læring i fargelegging. Vi har også laget regnskapsskjemaer, slik at hver enkelt familie kan se hvem som bruker mest og hvem som tjener mest, sier Tollef.

Gode tilbakemeldinger

Han er russ i år, og har de to siste årene hatt entreprenørskap og bedriftsutvikling som fag. Her har han laget ungdomsbedrifter og lært mye om hvordan en bedrift drives.

Mye av lærdommen har han tatt med seg inn i etableringen av nabolagsvaluta.no.

– Vi har prøvd det i vårt eget nabolag i første omgang, for å se hvordan det fungerer, forklarer Tollef.

Ifølge han har aktiviteten vært stor de siste ukene.

– Naboene har sagt at de er veldig fornøyd med ordningen, og flere av dem har sagt at vi må fortsette med dette etter at hverdagen blir mer tilnærmet normal igjen. Det tyder på at dette kanskje også er noe som bør videreføres til andre nabolag, mener 18-åringen.

– Fint innspill

Blant de fornøyde naboene er Edel Lundemo (74).

– Da dette kom, var det ekstra hyggelig, fordi vi alle satt inne. Det har vært et kjempefint innspill, sier hun.

Edel forteller på at hun har blitt kjent med naboer hun ikke visste var der, fått lånt tilhenger, reparert jakker, kjøpt kanelsnurrer og gitt bort avleggere til planter.

– Det har vært et veldig hyggelig grunnlag for godt naboskap. Det har skjedd et generasjonsskifte i Schøningsdalen den siste tiden. Jeg er en av de eldste, og det har vært veldig hyggelig å få kontakt med flere ungdommer, sier hun.

Vanskelig å bli kjent

Også Tollef peker på at det til tider kan være vanskelig å bli kjent med naboene.

– Du kjenner kanskje de nærmeste, men ikke alle de andre. Det er fint å skape en større kontakt i nabolaget, i tillegg til at gjenbruk er i vinden, sier han.

Edel har mange sedler igjen, og ser fram til å bruke dem videre.

– Du føler ikke at du ber om noe gratis, når du gir fra deg en seddel. Så langt har jeg nok vært flinkest til å kjøpe tjenester, men det har vel litt med alderen å gjøre, sier 74-åringen og ler.