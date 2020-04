2020 skulle bli et spesielt år for trønderbedriften. Nå ryker sesongen

Lørdag ble det klart at regjeringen forlenger forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere fram til 1. september. Det betyr at det mest sannsynlig ikke blir noe tivoli i Norge i år.

Johansen forteller at Hugos tivoli omsatte for nær 27 millioner kroner i fjor. Med sine to avdelinger besøker tivoliet vanligvis to byer i uka fra midten av april til slutten av september.

– 2020 skulle bli et veldig spesielt år for oss. Vi har blant annet investert i to nye karuseller, et nytt betalingssystem og et nytt mattilbud. Nå taper vi masse penger, sier den daglige lederen fra Trondheim.

Ingen inntekt i år

Hugos tivoli har ifølge henne ikke hatt noen inntekter siden 2019. Nå får de mest sannsynlig ikke noe inn i kassa før i 2021. Samtidig løper utgiftene.

– Høsten og vinteren går med til å gjøre vedlikeholdsarbeid på karusellene og trailerne. Dette er vedlikehold som er pålagt fra myndighetene, og som vi ikke kan la være å gjøre. Da får det konsekvenser neste år, sier Johansen.

Hugos tivoli har til sammen 37 trailere, som ifølge Johansen må holde samme krav som hvilket som helst annet tungtransportfirma. Det koster, men når inntektene uteblir, er det vanskelig å få regnestykket til å gå opp.

I et debattinnlegg på Dagbladet peker Johansen på at krisepakkene og kontantstøtten fra staten ikke treffer dem som driver med tivoli. Uten at kontantstøtten tilpasses bransjens særegenheter, mener hun at faren er stor for at 2019 var siste sesong med omreisende tivoli og sirkus i Norge.

– Faller utenfor

Regjeringens kontantstøtteordning omfavner bedrifter med et omsetningsfall på over 30 prosent. I første omgang gjelder kontantstøtten for mars, april og mai.

– Vi faller utenfor kompensasjonsordningen, men var klar over at myndighetene ikke kunne treffe alle bransjer i første omgang. Vi ønsker at ordningen skal vare helt til vår sesongstart i 2021. De kostnadene som dekkes i dag er heller ikke tilpasset vår bransje, mener Johansen, og legger til at det så langt har vært lite hjelp å få.

Hun ble daglig leder i Hugos tivoli for tre år siden, og er tredje generasjons driver. Johansen peker på at omreisende tivoli og sirkus har hatt en stor betydning for Norges befolkning gjennom flere generasjoner.

– Vi er et tilbud til hele Norge – fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Vi brukes av over fem millioner mennesker i året, og besøker over 300 tettsteder årlig. I tillegg er vi en samarbeidspartner for mange arrangementer. Når vi deltar på messer og martnaer er tivoli et stort underholdningstilbud. Det er også en økonomisk bærebjelke for mange. Derfor er vi viktige.

Må holde hjulene i gang

I debattinnlegget peker Johansen også på at det er egne ansatte som må stå for vedlikeholdet av karusellene. Selv om mange er permittert, kan de altså ikke permittere alle. Hjulene må holdes i gang, selv om inntektene uteblir.

– Jeg er redd for at vi ikke skal komme oss gjennom dette. Det hadde vært veldig synd, sier hun.

I midten av april skrev E24 at det ifølge Finansdepartementet ikke er planlagt noen nye, mer bransjespesifikke krisepakker i nærmeste framtid. Regjeringen jobber nå mot et revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram i midten av mai.

– Kompensasjonsordningen skal gi nødhjelp til de bedriftene som har akutt behov for å dekke uunngåelige faste kostnader. Den treffer bredt, men er ikke tilrettelagt enkeltnæringer og vil derfor ikke dekke alle behov for alle bransjer, skrev kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i en e-post til nettavisen.