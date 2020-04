Oda (22) fra Trondheim gikk fra å være ekstrahjelp til daglig leder på tre måneder

Forrige uke snakket vi med Allan Grønseth Ohr, som er sin egen sjef med kunder på andre kontinent, og skypemøter halv ett om natta.

Denne gang har vi tatt en prat med 22 år gamle Oda Glasø Lyngaas fra Trondheim, som jobber som butikksjef her i byen.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidshverdag?

- Koronakrisen ga store konsekvenser for min butikk så vel som i resten av arbeidslivet. Jeg måtte permittere mine ansatte og har drevet butikken på egen hånd siden tiltakene ble innført. Det har vært en tøff tid og jeg har savnet mine ansatte. Dog har vi vært så privilegert at vi har unngått å måtte stenge butikken helt. Til syvende å sist har jeg ingenting å klage på i denne prekære situasjonen, da jeg fortsatt er frisk og har hatt en jobb å gå til hver dag, forteller hun til Trd.by.

Slik svarer hun ellers på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber i dag som butikksjef i kleskjeden Bik Bok – en del av Varner-gruppen - på City Syd.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har fullført videregående skole, i tillegg til ett år på Ringerike Folkehøgskole. På dette tidspunktet har jeg ingen videre utdanning, men etter å ha opparbeidet meg mer ledererfaring har jeg etter hvert lyst til å ta en utdanning for å strukturere mine kunnskaper og kunne utvikle meg selv ytterligere som leder.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg var på utkikk etter jobb etter å ha vært i mammapermisjon og ønsket å jobbe i klesbutikk. Jeg kom inn på intervju hos Bik Bok og fikk først en stilling som ekstrahjelp i juli 2019, før jeg en måneds tid senere fikk tilbud om en 100 prosent-stilling.

- Da jeg ble ansatt, var ledelsen på utkikk etter ny butikksjef på Bik Bok City Syd, da denne stillingen for øyeblikket var tom. Resultatet av det ble til slutt at jeg fikk tilbud om jobben som butikksjef i september. Jeg er ekstremt takknemlig for at regionsjefen så potensialet mitt og turte å satse på meg i så stor og ansvarsfull stilling!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var på Jordbærpikene på City Lade da jeg var 15 år. Der jobbet jeg deltid ved siden av skolen i cirka fem år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg føler ennå ikke at jeg har gjort noen store tabber i denne jobben, men det oppstår så klart noen litt uheldige situasjoner, særlig etter lange dager med høyt tempo. Det kan for eksempel være å velte klesstativ, telle feil i kassa og så videre. Men enn så lenge har jeg ikke gått på noen store smeller.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer og inspirerer meg mest i arbeidshverdagen min som butikksjef er å kunne skape gode og positive øyeblikk for mine kunder. Å bidra til at kunder får en positiv kjøpsopplevelse, rikelig med anerkjennelse og en generell følelse av å være velkommen i min butikk er noe som står mitt hjerte nært. Klær er viktig for mange mennesker og har mye med vår identitet å gjøre. Vi vil føle oss bra og komfortabel i de klærne vi går i, og her har vi butikkansatte en viktig jobb gjennom å bry oss om kunden og gi fornuftige råd og tilbakemeldinger.

- Mitt ønske er at kunden skal sitte igjen med god følelse når han eller hun går ut av butikken min og tenke at på Bik Bok City Syd er det ålreit å handle. Dette danner på mange måter grunnmuren i det arbeidet vi gjør hver dag og er noe meningsfullt å bygge videre på. I tillegg er det veldig inspirerende å kunne jobbe med et godt team. God stemning på jobb, motiverende ord til hverandre og muligheten til å utvikle oss og jobbe mot et felles mål sammen. Jeg jobber med en utrolig fin gjeng, og vi motiverer hverandre sammen!

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det morsomste på jobb er dager med ekstra tempo og trøkk, som lørdager, enkelte dager i desember og Black Friday! Når vi mange på jobb, skrur opp musikken litt ekstra og møter mange handleglade kunder, da koser jeg meg!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Jeg mener den største utfordringen og den største fordelen med å være ung i arbeidslivet er sammensatt. Den største utfordringen mener jeg er mangel på tidligere erfaring fra arbeidslivet. Jeg har kun hatt denne stillingen i noen måneder og mye av de utfordringene som dukker opp er helt nye for meg. Jeg har ingen erfaring med hva som funker og eventuelt ikke funker. Man må bare følge de retningslinjer som er gitt og sin indre intuisjon når noe oppstår, også lærer man på veien – «learning by doing».

- Grunnen til at jeg mener det er sammensatt, er fordi det er her også den største fordelen med å være ung i arbeidslivet dukker opp, nemlig at man har en bratt læringskurve. Man lærer masse om seg selv og arbeidslivet hver dag og man møter hele tiden nye situasjoner. Manglende erfaring er derfor en utfordring, men også en fordel. Jeg er takknemlig for å ha fått denne muligheten så ung og denne jobben har gitt meg mange lærdommer jeg ikke ville vært foruten.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Etter min mening lykkes man i arbeidslivet ved å tørre. Tørre å hoppe ut i det ukjente og tørre å feile. Man kommer også langt med å ta i et tak, være lærevillig og ha en ydmyk tilnærming. For meg har utvikling kommet ved å ta steget utenfor komfortsonen og utfordre meg selv.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år ønsker jeg å være i en posisjon der jeg kan fortsette å utvikle og utfolde meg selv. Dette både på et personlig og profesjonelt plan. For meg personlig handler det mye om å være villig til å yte det lille ekstra og sette meg konkrete mål, men samtidig ha en overordnet visjon om hvor jeg ønsker å ende opp i livet.