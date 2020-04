Økonomitips for studenter: Rose Marie (21) vippset hele studiestøtten til mamma

Flere studenter sjekket kanskje kontoen forrige uke og spaserte nedover gaten med mørke solbriller, og «Money, money, money» av ABBA på ørene.

Plot-twisten mange glemmer er at disse tusenlappene skal vare helt frem til sommeren(!).

221 studenter utestengt fra høyere utdanning Norske universiteter og høyskoler har per 1. april i år registrert 221 saker der studenter er utestengt for juks, usømmelighet og farlig atferd.

Da pengene kom strømmende inn på konto, vippset UiS-student, Rose Marie Russvoll (21), alt over til moren hjemme i Vennesla. På denne måten kunne sosiologistudenten gi fra seg ansvaret for de ekstra pengene, og få dem trygt overført tilbake puljevis.

– Hvis ikke jeg hadde gjort dette, er jeg sikker på at jeg hadde gått amok på netthandel eller dagligvarebutikken, forteller Russvoll.

Dersom du heller vil ha kontrollen i egne hender deler Miriam Faranso (23) - som står bak Instagram-kontoen @okonomi_studenten - sine tips og triks for å unngå nudler til middag på slutten av semesteret.

Nå kan permitterte kombinere studier og dagpenger, men kun fram til 1. september Flere arbeidstakerorganisasjoner er positive til at regjeringen åpner for å kombinere studier og dagpenger, men kritiske til at det kun gjelder til september.

Tips 1: Budsjett

– Mitt første tips er å sette opp et budsjett, som ikke trenger å være så komplisert. Del det for eksempel inn i «inntekter, utgifter og sparing», sier Faranso.

Hun legger til at det er viktig å ha i bakhodet at pengene er ment til å dekke faste utgifter ut juni før en finner frem bankkortet og tyr til netthandel.

Økonomistudenten forteller at en bør skaffe seg en god oversikt over de faste utgiftene for april, mai og juni, og sette bort den totale summen på en annen konto, for eksempel sparekontoen.

— På denne måten får du en oversikt over hvilke penger som kan brukes og hvilke som er ment til å dekke utgifter, legger hun til.

- Du kan tenke tilbake på da man var 15 år og fikk mye penger til konfirmasjonen. Klarte du å håndtere pengene i så ung alder, så klarer en det som student også.

«Det er ikke oss studenter det er mest synd på nå» KOMMENTAR: Det er kjipt å ikke få pensum-gnikke i kollokviegruppa om dagen, men at universiteter og høyskoler holder dørene stengt trenger ikke å bety at vår akademiske avanse stagnerer fullstendig.

Tips 2: Del opp utbetalingen i tre

Faranso sitt neste tips er å dele opp utbetalingen i tre og flytte to tredeler av pengene på en annen konto.

– På denne måten kan du gi deg selv «stipend» den 15. mai og 15. juni. Det kan være vanskelig for enkelte å håndtere en stor pengesum, sier hun.

Tips 3: Mindre penger på brukskonto gir også mindre fristelser

– Vær litt kritisk! Det er for eksempel mange nettbutikker som reklamerer for salg og tilbyr gratis levering. Dette gjør de fordi de vet at mange er hjemme og bruker mye tid på nett, forteller økonomistudenten.

Hun råder alle til å stille seg spørsmålet før man «unner seg» noe. Er det nødvendig med nye klær nå? Vi er i en usikker situasjon og dersom en heller ikke har sommerjobb i år, så er det lurere å sette av resterende penger fra stipend på en «buffer» fremfor å shoppe på salg.

– Større belastning om en bor alene De som bor alene kan få en ekstra psykisk belastning som følge av koronapandemien. Her er psykologens råd.

– En trening til voksenlivet

– Du kan tenke tilbake på da man var 15 år og fikk mye penger til konfirmasjonen. Da vet jeg at mange av mine venner sparte disse pengene til scooter, bil eller førekort. Klarte du å håndtere pengene i så ung alder, så klarer en det som student også, sier Faranso.

Hun forteller at det viktigste trikset ligger i å være bevisst på sine kjøp og lage en god oversikt over pengene.

– Se på det som en trening for håndtering av store pengesummer i voksenlivet - for det kommer godt med, avslutter hun.