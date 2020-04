Flytter butikken i Midtbyen: - Her skal vi doble omsetninga vår

For to og et halvt år siden åpnet bruktbutikken Transit opp i Innherredsveien, men driverne så raskt at lokalene ble for små. I september 2018 flyttet de derfor inn i 800 kvadratmeter store lokaler i Kjøpmannsgata.

Nå skal Transit igjen flytte – denne gangen til Fjordgata hvor de får enda større lokaler.

– Vi hadde kun midlertidig leie i Kjøpmannsgata, og da kontrakten var over ble disse lokalene heldigvis ledige. Her har vi 550 kvadratmeter butikk og 550 kvadratmeter lager, sier daglig leder Gitte Harang.

Gitte Harang og Robert Leite driver butikk i Midtbyen.

– Bedre beliggenhet

Tidligere i år ble det klart at Sportsbua i Fjordgata var konkurs. Det er disse lokalene Transit nå flytter inn i. Lokalene tok de over 1. april, og har de siste ukene malt butikken og flyttet inn møbler.

– Beliggenheten her er mye bedre enn i Kjøpmannsgata. Det går flere folk forbi og det bor også mange i denne gata, sier Robert Leite, og legger til at det var flest turister som bevegde seg langs bryggerekka i Kjøpmannsgata.

I de nye lokalene ser Leite og Harang på muligheter for å åpne både møbelverksted og kaffebar. De skal også ha lampeverksted inne i butikken.

– Vi er fortsatt Transit og skal drive med det samme som tidligere, men kanskje minimalisere litt og ha det litt ryddigere, sier Harang, og legger til at de fremdeles skal selge både retro møbler og billige møbler for studenter.

Har vært kreativ

I motsetning til mange andre butikker og bedrifter, har ikke Leite og Harang merket stor nedgang i omsetningen de siste ukene.

– Vi har vært mer kreativ, og vært flinke til å legge ut varer på Finn og Facebook. I tillegg har vi levert mye på døra til kundene. Vi har nesten ikke hatt en dupp i omsetninga, men jeg har jobbet gratis, sier Harang, og peker på at dagens situasjon har gjort det enklere for dem å flytte.

Fremdeles er det en del møbler og andre varer som står igjen i lokalene i Kjøpmannsgata. De skal være tomme i slutten av april, mens butikken i Fjordgata tar de sikte på å åpne 2. mai. Forventningene til videre drift er store.

– Her skal vi doble omsetninga vår, sier Leite.

– Jeg tror dette blir mye bedre. Det er så mange som beveger seg i denne gata, legger Harang til.