Nå blir det drive-in-kino i Trondheim

De tre filmklassikerne skal vises på Bryggeritomta på E.C. Dahls bryggeri førstkommende tirsdag.

– De siste ukene har vi opplevd at mange har savnet å se film på stort lerret. Vi har fått daglige henvendelser om drive-in-kino, sier direktør i Kosmorama, Silje Engeness.

– Stor interesse

Billettene ble lagt ut for salg torsdag denne uken, og ifølge Engeness er interessen stor allerede.

– Vi gleder oss veldig, og det virker det som det er mange andre som gjør også. Vi har allerede solgt mange billetter, sier hun til Trd.by fredag formiddag.

Det er plass til 200 biler under hver filmvisning som sendes til ulike tidspunkt tirsdag ettermiddag og kveld. Billetter til hver film må kjøpes i forkant, opplyser Kosmorama på sine nettsider. Lyden får du inn via FM-senderen i bilen din.

Et samarbeid

Drive-in-kinoen er et samarbeid mellom Kosmorama, Trondheim Kino og Sparebank 1 Midt-Norge.

– Sparebank 1 har gitt midler for å få i gang kulturopplevelser i denne perioden. Vi kasta oss derfor rundt sammen med dem og bestemte oss for å lage drive-in-kino. Grunneierne har stilt bryggeri-tomta til disposisjon også. Å få til dette, er en slags dugnad, sier Engeness.

Sparebank 1 SMN har satt av 100 millioner kroner bankens samfunnsutbytte for å hjelpe frivillige, lag og foreninger gjennom koronakrisen. Drive-in-kino er et av tiltakene som har fått midler.

- Vi spilte inn ideen til Kosmorama, og gjør dette for å spre hjertevarme i den tunge tiden. Vi har tidligere arrangert utekino på Sverresborg i samarbeid med dem – og så at det var populært. Andre aktører har også kastet seg på drive-in-kino igjen, og vi ville også få det tilbake til Trøndelag. Dette er en dugnad hvor både frivillige og næringslivet stiller opp, sier sponsorsjef i Sparebank 1 SMN, Jeanette Buseth Molnes.

Tre klassikere

Flåklypa Grand Prix, Børning og The Blues Brothers er nøye utvalgt for anledningen. Sistnevnte har 40-årsjubileum i år.

– The Blues Brothers er en ordentlig kultfilm, og vi har lenge tenkt at det hadde vært morsomt å gjøre noe spesielt rundt den i 2020. Da passer drive-in-kino perfekt. Børning har blitt en moderne klassiker, og med film nummer tre på trappene, kan det være morsomt å varme opp med den første, sier Engeness.

Hun peker videre på at alle filmene er populære – både blant voksne og barn.

– Påske er en tid hvor de fleste synes det er morsomt med tradisjoner og et innhold vi har et forhold til. Disse filmene appellerer også til forskjellige målgrupper, og har samtidig en del bil i seg. Det passer bra når det skal være drive-in, fortsetter hun.

Vil fylle oppdraget

For noen år siden arrangerte Kosmorama drive-in-kino på City Syd – med klassikeren Grease på skjermen.

– Kosmorama jobber med å vise fram film på overraskende steder og overraskende måter. Når det er koronarestriksjoner må vi tenke på hvordan vi kan fylle oppdraget vårt under slike omstendigheter. Da er drive-in-kino perfekt, mener Engeness.

Hun oppfordrer publikum til å kle seg godt slik at bilene slipper å stå på tomgang under filmvisningene. I tillegg minner hun om at man må oppholde seg i bilen hele tiden.

– Ta med påskeegget ditt, venner og familie. Vi gleder oss veldig.