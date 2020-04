Disse butikkene er åpne i Trondheim nå

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert på hva som er åpent og ikke av restauranter og butikker i Trondheim gjennom disse ukene?

Det har Jan Terje Sæterbø lyst til å gjøre noe med.

Facebook som arena

Lørdag opprettet han Facebook-gruppen «Åpne butikker i Trondheim 2020» - med en hensikt om at alle som er med i gruppen skal få en oversikt.

- Jeg snakka med noen om at det var vanskelig å holde seg oppdatert og tenkte at det måtte gå an å lage en arena hvor det var mulig å finne ut hva som var åpent og ikke. Facebook er jo gratis, så da laget jeg en gruppe der, sier Sæterbø.

I gruppa kan både butikkdrivere og andre oppdatere siden om hvilke butikker som er åpne og hvilke restauranter som har take away.

- En levende gruppe

På fem dager har gruppa allerede fått over 1800 medlemmer.

- Det gikk litt treigt i starten. Meningen var jo aldri at bare jeg skulle fylle siden med innhold, men at hele dugnadsgjengen skulle være aktiv. Jeg la derfor ut en oppfordring om at alle bidrar, og nå er gruppa levende, forklarer Sæterbø, som til daglig jobber med beredskap og kriseledelse.

Han håper at gruppa kan være med å hjelpe dem som står på dag og natt for å holde butikker og restauranter gående.

- Kanskje kan dette være med å bidra til at de overlever denne bøygen, forklarer han.