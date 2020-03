«Sinnatrøndern» raser mot karantenebrudd på Instagram: – Noen har tungt for å forstå

– Jeg har alltid vært en person som er klar på mine meninger og som har det i munnen. Etter å ha sendt snapper til venner og bekjente om temaer som irriterte meg i hverdagen, fikk jeg veldig god respons. Da bestemte jeg meg for å opprette en Instagram-konto.

Via «Sinnatrondern» deler Kevin sine meninger om forskjellige temaer – deriblant botox, fillers, vær – og nå også koronasituasjonen.

Humor og alvor

– Hva er målet med Instagram-kontoen?

– Godt spørsmål. Tanken er å spre litt uhøytidelig humor ut til folket. Jeg spiller på humor, men det er alvor bak det hele, sier Kevin, som til daglig jobber som maler.

Selv om han beskriver seg selv som en person som sier ting som de er, er ikke Kevin alltid like sint som Instagram-kontoen kanskje tilsier.

– Jeg har fått flere spørsmål på om jeg er så sint hele tida, men det er jeg altså ikke. Jeg er stort sett en blid og omgjengelig fyr, men jeg har det som sagt litt i munnen. Jeg blir sint når jeg snakker om noe som irriterer meg, sier han og ler.

Ifølge Kevin har han kun fått positive tilbakemeldinger på innholdet sitt – noe som også er mye av årsaken til at han fortsetter å holde det gående.

– Jeg tror mye av grunnen til at folk liker det jeg legger ut er at de kan kjenne seg igjen i de hverdagslige irritasjonsmomentene jeg tar opp, forteller han.

Får stadig følgere

Videoene til «Sinnatrondern» har flere ganger blitt republisert hos Instagram-kontoen «Nachspiel». Med sine 71 000 følgere når de ut til mange flere enn Kevin, som har rett i underkant av 8000.

– I starten var det kun nære venner som fulgte meg, men det har eskalert. I begynnelsen av februar la jeg ut en video hvor jeg uttalte meg om været i Trondheim og var forbanna for at det hadde kommet snø. Videoen ble delt på «Nachspiel» og etter det fikk jeg mange følgere, sier Kevin.

De aller fleste følgerne har han imidlertid fått den siste uka. Torsdag i forrige uke delte han en video hvor han mente at folk måtte slappe mer av.

– Da jeg hørte at enkelte butikker var renska ble jeg forbanna, forklarer Kevin.

Søndag la han også ut en video hvor han oppfordret folk til å ikke bryte karantenen.

– Jeg irriterer meg over andres dumhet, og da ønsker jeg å si ifra. Det er ekstremt mange som har delt og tagga den siste videoen. Den har langt over 1000 likes, så det tyder vel på at mange er enige.