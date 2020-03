Inviterer hele Trondheim til å klappe i ett minutt

«Hele Norge klapper», «Heile Oslo klappar», «Hele Rogaland klapper» og «Hele Bodø klapper» var blant Facebook-arrangementene som kom søndag. Det skriver NRK.

Alle arrangementene startet slik:

«Helsepersonell, både i Norge og over hele verden gjør en fantastisk jobb for å ta unna for alle koronasjuke, og å gjøre seg klare for tsunamien som kommer.»

Også i Trondheim

Nå har Aleksander Vold opprettet et lignende arrangement for Trondheim.

I arrangementet skriver han:

«Trondheim støtter de som er med på å bekjempe koronaviruset og som hver dag er ute og gjør en jobb for at samfunnet skal komme seg velberget gjennom denne krisen.»

Tirsdag klokka 18 oppfordrer han hele Trondheim, og Norge forøvrig, til å gå ut på verandaen sin eller til vinduet sitt og klappe i ett minutt.

– Da jeg så klippene fra andre steder i landet i går, tenkte jeg at dette måtte være noe for Trondheim også, sier Vold til Trd.by.

– I solidaritet for alle

Han fant ingen lignende arrangementer i Trondheim, og tok derfor på seg ansvaret.

– Dette ble jo først og fremst satt i gang som en hyllest til helsearbeiderne. De gjør en veldig god jobb, men det er også mange andre som er i en ny situasjon. Jeg tenker at et slikt arrangement kan gjøres i solidaritet for alle – både barn og voksne som nå må gjøre om på det vanlige, sier Vold, som er lærer og rådgiver i Trondheim.

Arrangementet ble opprettet like før klokka 12 mandag formiddag. Klokka 12.30 har allerede over 200 mennesker trykket «delta».

– Vi kan jo ikke møtes og gå i fakkeltog, så da må vi finne på noe nytt. Det er jo bare en liten greie, men også artig og solidarisk i disse tider.

– Følg helsemyndighetenes råd

På Facebook-arrangementet understreker han at man ikke må samle andre enn seg selv og sin egen familie på verandaen. Han oppfordrer alle å følge helsemyndighetenes råd i denne situasjonen.

Via Facebook-arrangementet «Hele Norge klapper» oppfordres det til klapping hver eneste kveld i tiden framover.

De skriver:

«Helsepersonell, Norge og over hele verden, gjør en helt FANTASTISK jobb for å ta unna for alle koronasyke. Hver kveld kl. 18.00 kan vi stå i vinduene, balkongen eller i hagen og de ett minutt med full applaus og jubel. Det fortjener de.»