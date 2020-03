Karen (24) blir ny leder av Samfundet: – Det blir en rar oppstartsperiode

Under tirsdagens ledervalg var det til slutt den 24-år gamle lektorstudenten som stakk av med seieren. Fra mai av er hun Studentersamfundets nye leder, og tar over etter Frida Jerve som har hatt tittelen det siste året.

Karen vant til slutt med 58,4 prosent av stemmene etter andre runde over Jacob Oseid. I første runde var det fem kandidater som stilte som leder.

– Det var en lang dag fra før av, så jeg hadde håpet at vi skulle slippe en runde nummer to. Men da det kom dit, tenkte jeg at jeg måtte peise på, sier hun.

Flytta for Samfundet

Hun er opprinnelig fra Hardanger, men har også bodd mange år i Stord. Etter flere lovord om Trondheim som studentby, flyttet hun hit for fire år siden.

– Jeg hadde hørt mye bra om studentmiljøet. På mange måter flytta jeg hit for Samfundet, forklarer hun.

Helt siden hun kom til byen har hun vært engasjert i Samfundet – først via Snaustrinda Spelemannslag.

– Jeg spiller hardingfele og da var det en god inngang inn. Under Uka 17 reiste vi rundt på gamlehjem og barnehager for å gi Uka tilbake til folket, forklarer Karen.

Under Uka 19 var hun kurs- og foredragsansvarlig for eventer, og det siste året har hun også vært en del av styret i Samfundet som debattansvarlig.

Samfundet avholdt første ledervalg 27. februar, men ingen av kandidatene fikk de nødvendige 50 prosentene av stemmene. Karen stilte ikke til det første valget i slutten av februar.

– Alle spør meg om hvorfor, men tanken om å stille var ikke ny. Etter første valg angra jeg skikkelig, men når storsalen ikke klarte å bestemme seg fikk jeg heldigvis en ny sjanse, sier hun og smiler.

Følte seg ikke ferdig

– Hvorfor ville du stille som leder?

– Jeg føler meg ikke helt ferdig med Samfundet, og synes det har vært utrolig kjekt å være med i styret det siste året- Arbeidet er givende, og jeg har et brennende engasjement for at Samfundet skal være tilgjengelig for flere. Samfundet betyr mye for mange, men det er også mange som ikke føler den samme tilknytningen. Jeg vil at Samfundet skal være et naturlig samlingspunkt for flere studenter i byen.

Den siste uka har gått med til mye forberedelser for den nye lederen. Hun har skrevet appeller og satt seg inn i de fleste momentene ved Samfundet. Når valgdagen kom var hun klar for å drilles.

– Jeg var sliten etter en lang dag med jobb fra før av, men ga alt. Når man sitter i salen kan slike valg bli veldig lange, men timene fløy av gårde fra den andre siden, sier hun og ler.

Ifølge henne var det vanskelig å ta det hele innover seg like etter valget som varte i over seks timer.

– Det var surrealistisk, men veldig stas. Det gikk ordentlig opp for meg morgenen etterpå. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier Karen, som tiltrer som Samfundetleder 17. mai.

– Rar oppstartsperiode

Før den tid skal blant annet et nytt styre settes og en ny debattkomité tas opp. Søknadsfristen er allerede neste uke.

– Det blir en rar oppstartsperiode med tanke på tiden vi nå er inne i, men vi må tenke alternativt, sier Karen.

Fredag formiddag var 750 personer bekreftet smittet av Koronaviruset i Norge.

– Noen av intervjuene kan kanskje gjøres ansikt til ansikt, mens andre må foregå over Skype, legger den nye lederen til.

– Hva blir viktig for deg som leder når den tid kommer?

– At Samfundet blir noe annet enn kun en uteplass og at det også legges til rette for andre typer arrangementer. I tillegg skal vi fortsette å arrangere samfunnsmøter og debatter, samt sette den politiske profilen til Samfundet, sier Karen.

– Hvilke forventninger har du til det kommende året?

– Jeg tror det blir kjekt, men også utfordrende. Heldigvis skal jeg ha med meg åtte andre støttespillere i styret. Jeg er opptatt av at vi skal løse dette sammen, og tror det skal gå veldig fint, sier hun og smiler.

Studentersamfundet fikk godkjenninger fra kommunen om å avholde ledervalget tirsdag kveld. Det sier nåværende leder, Frida Jerve.

– Vi var bekymret selv, men fikk klarsignal fra kommunen senest et kvarter før møtestart, sier hun til Trd.by.