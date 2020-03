Ny matfestival kommer til Trondheim for første gang

– Jeg kom til Norge for to og et halvt år siden, og i fjor bestemte jeg og broren min oss for å organisere food trucks-festivaler. Vi har gjort det i Polen tidligere, og har hatt suksess med det, sier Damian Piechaczek i Street Food Norway.

Han driver selskapet sammen med Lukas Piechaczek.

I fjor arrangerte de food truck-festivaler i åtte byer – deriblant Tønsberg, Drammen og Fredrikstad. 5.–7. juni kommer de til Trondheim.

All slags mat

Ifølge han vil det være all slags mat på festivalen–alt fra gresk gyros, pizza og burgere til spesielle iskremer og andre søtsaker. Hver food truck skal servere noe eget.

Street Food Norway har selv tre matvogner, mens de resterende skal komme fra andre steder i Norge.

– Vi prøver også å få med noen lokale fra Trondheim. Akkurat nå er planen at det skal være mellom 16 og 18 food trucks under festivalen, sier Piechaczek.

Imellom alle matvognene skal det etter planen settes opp et stort telt med sitteplasser.

– Hovedtanken er at folk skal kunne dele mat med hverandre inne i teltet. Vi skal også servere øl og vin, sier arrangøren.

Ifølge han var tilbakemeldingene gode i fjor da de besøkt andre byer i landet. På Facebook-arrangementet for festivalen i Trondheim, har 9000 mennesker vist sin interesse tirsdag formiddag.

– Vi har fått god respons hittil, og det ser ut som mange har lyst til å komme. Mange av kommunene vi besøkte i fjor har også spurt om vi kan komme tilbake.

Trekker folk

Daglig leder i Midtbyen Management, Kirsten Schultz, tror en slik festival vil skape ringvirkninger for resten av Midtbyen.

– Vi håper selvfølgelig at festivalen vil trekke mange til Midtbyen. Det tror vi også den vil. Dette er noe nytt, spennende og trendy. Vi håper og tror at det vil komme flere besøkende enn på ei vanlig helg, og at det også drypper på restauranter, butikker og næringslivet i byen, sier hun.

Schultz forteller at Midtbyen Management bidrar til å hjelpe arrangører som ønsker å komme til Trondheim.

– Vi gleder oss til de kommer, og skal bidra til å synliggjøre også dette–slik som vi gjør med alle arrangementer.

Avdelingsleder ved Eierskapsenheten i Trondheim kommune, Frank Grønås, sier til Trd.by at arrangøren har levert søknad, men at prosessen ikke er helt ferdig og godkjent ennå. Brann og politi må også godkjenne kart i forbindelse med arrangementet.