Anders (24) og Johann (24) fra Trondheim har spilt konsert foran 10 000 publikummere

Da Johann Vårvik fra Trondheim flytta til Fredrikstad for å studere i 2016, møtte han Anders Jammisen fra Halden. Begge lagde musikk, og etter hvert fant studiekameratene tonen og bestemte seg for å produsere sammen. Det ble starten på duoen Sounds.

– I august bestemte vi oss for å legge ut musikken vår og for å satse, forklarer Johann.

En god start

Den første låta deres ble sluppet i oktober og den andre allerede i desember. I januar var «Young» den tredje mest spilte låte på NRK MP3, ifølge trønderen.

– Vi har egentlig fått en veldig god start. 14. februar slapp vi en ny låt, og har planer om å gjøre det med jevne mellomrom framover, forklarer han.

Ifølge Johan lager Sounds musikk innenfor sjangrene pop og elektronisk dansemusikk.

– EDM er jo klubbmusikk, men vi prøver å bevege oss mer og mer inn mot pop. Jeg tror det er mye av grunnen til at NRK MP3 har spilt låtene våre. Det er ikke mange radiokanaler som spiller klubbmusikk, men jeg tror vi har truffet ei god blanding, sier han.

Hvordan starta du med musikk?

– En av barndomskompisene mine introduserte meg for musikk i 2011. Han produserte litt og jeg syntes det så veldig gøy ut. Etter hvert prøvde jeg meg selv, og laga bare mer og mer. Det virka som om folk likte det jeg laga, og fra 2012 har jeg holdt på med dette aktivt, sier Johann, og legger til:

– Det har tatt lang tid før jeg har kommet på et nivå hvor jeg føler at jeg kan slippe ut låter og at flesteparten synes at det faktisk høres ut som en vanlig sang.

Konsert i Vikingskipet

I helga framførte Sounds to av låtene sine i Vikingskipet under VM på Hamar. Johann og Anders var leid inn som eneste artister.

– Det var nesten 10 000 publikummere og utsolgt på lørdag. Blant publikummerne var det mange fra Nederland – som er et av de største landene på elektronisk musikk. Det var skikkelig stas med såpass bra liv, sier Johann, og legger til at det var noe annet enn de to tidligere konsertene de har spilt på studentkroa i Fredrikstad.

Med seg på scenen hadde de Hannah Storm som er elev ved Startgate sin musikkskole – Lillehammer Institute of Music Production & Industries.

– At vi ble booka til Vikingskipet var ei stor tillitserklæring. Mange sa at det så ut som vi gjør det bra om dagen, og det er artig at folk ser det og legger merke til oss, sier han.

Sounds har også store planer framover.

– Vi har som sagt lyst til å gi ut nye låter litt hyppig, og den neste kommer allerede i april eller i mai, sier Johann.