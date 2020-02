Derfor stenger utestedene i Trondheim tidligere enn i Oslo

I Oslo stenger utestedene klokka 03.30 i helgedagene - og alkoholsalget en halvtime før. Slik er det også for eksempel i Tromsø.

Som nytilflytta til Trondheim har du kanskje lurt på hvorfor utestedene i Trondheim stenger tidligere. Her er det nemlig slutt på moroa klokka 02.30 natt til lørdag og søndag - og din siste drink må du kjøpe før klokka 02.00.

Men hvorfor er det egentlig slik?

Mindre alkoholkonsum

Juridisk rådgiver for serverings-, salgs- og skjenkesaker i Eierskapsenheten i Trondheim kommune, Hilde Ringard, skriver i en e-post til Trd.by at alkoholloven åpner for at det kan være store variasjoner mellom kommunene.

- Dette kan gjelde spørsmålet om det i det hele tatt skal være salgs- og skjenkebevillinger i en kommune, antallet bevillinger kommunen ønsker, og hvilke salgs- og skjenketider som ønskes. Innenfor lovens maksimale skjenketid, som er 03.00, har hver enkelt kommune anledning til å sette den skjenketiden de ønsker, sier Ringard.

I 2008 ble det vedtatt skjenketid til klokka 02.00 for alle skjenkestedene i Trondheim.

Ifølge Ringaard begrunnet rådmannen dette blant annet med at redusert skjenketid førte til at folk kom tidligere på byen og forhåpentligvis var mindre påvirket av alkohol - i tillegg til at tidsreduksjonen førte til et mindre alkoholkonsum. I senere tid har det vært politisk flertall for å beholde skjenketiden til klokka 02.00.

Roligere og tryggere

På spørsmål om hvordan tilstanden oppleves etter at det ble innført skjenketid til klokka 02.00, viser Ringard til et saksframlegg fra bystyret i 2016.

«Politiet uttaler at det er viktig at maksimal skjenketid til kl. 02.00 opprettholdes. Som grunnlag for sin uttalelse viser politiet blant annet til den meget positive utviklingen i forhold til rusrelatertvold i tilknytning til utelivet i Midtbyen etter at skjenketiden ble redusert i 2008.» heter det i saksframlegget.

Videre skrives det at politiets opplevelse er at beruselsesnivået blant gjestene i utelivet er lavere enn tidligere, og at sentrumsområdene tømmes for mennesker tidligere og at byen generelt oppfattes roligere og tryggere.

Alle salgs- og skjenkebevillinger i Trondheim kommune utløper 30. september 2020. I forbindelse med ny bevillingsperiode fra 1. oktober 2020 skal lokalt regelverk etter alkohol- og serveringsloven revideres.