Slipper debutbok om nakenbilde på avveie

Debutboka til NRK-journalist Sigrid Agnethe Hansen har et tema som opptar og skremmer ungdom: Hovedpersonen Anna (15) må nemlig flytte etter at et bilde av henne havner på avveie. Hun må starte på nytt, men spørsmålet er om hendelsen følger med på lasset.

– Hun har fått et nakenbilde av seg selv spredt på nettet på skolen der hun går. Boka handler om hva som skjer, hvordan hun opplever det hele – og hvilke følelser hun må slite med i ettertid, forteller Hansen til Harstad Tidende.

I intervjuet sier forfatteren videre at hun håper romanen kan hjelpe ungdom som opplever samme problemstilling.

Sigrid Agnethe Hansen (f. 1989) er programleder og produsent i NRK Troms.